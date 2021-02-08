Роддом Благовещенска готовится принять пациентов

Отмывают все - вплоть до потолка. Фото: amurobl.ru

Роддом Благовещенска, где с ноября прошлого года был оборудован инфекционный госпиталь, готовится вернуться к работе в обычном режиме. Решение о его возврате к первоначальному профилю приняли еще в конце января в связи со стабилизацией эпидемиологической обстановки.

Двумя неделями ранее, 27 января, последних пациентов с ковидом переправили в другие госпитали. И уже 29 января специалисты санитарно-эпидемиологической службы Роспотребнадзора провели тотальную дезинфекцию всех поверхностей: пола, стен, потолка, дверей, окон, оборудования, мебели. Был осуществлен забор смывов, после получения их результатов в роддоме принялись за наведение чистоты.

- Весь персонал участвует: и санитарки, и медсестры, и врачи. У нас очень большой фронт работы – 7,5 тысячи квадратных метров – это только площадь. А мыть нужно все поверхности. Предстоит привести в порядок не только палаты и врачебные кабинеты, но и подсобные, в том числе подвальные помещения, лестницы. От светильников до дверных ручек – все должно быть обеззаражено, - рассказывает заместитель главного врача БГКБ по акушерско-гинекологической помощи Наталья Кривощекова.

На этой неделе коллектив планирует завершить всю работу по очистке, затем областное управление Роспотребнадзора сделает контрольные анализы – смывы с поверхностей и пробы воздуха.

- Лишь после выполнения всех соответствующих санитарно-эпидемиологических требований и одобрения со стороны контролирующих структур работа родильного дома будет возобновлена. Самое важное – создать максимально безопасные условия для нахождения в роддоме женщин и новорожденных. Для этого мы обязаны сделать абсолютно все. Медработники понимают это очень хорошо, поэтому к наведению порядка относятся ответственно. Кстати, параллельно сотрудники роддома активно вакцинируются от COVID-19. А прежде чем приступить к привычным обязанностям на прежнем месте, каждый пройдет лабораторное исследование, чтобы исключить все риски передачи инфекции, - подчеркнул главный врач Благовещенской ГКБ Александр Сучков.

Планируется, что роддом возобновит работу в прежнем режиме в середине февраля.