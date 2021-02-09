Коронавирус в Приамурье, последние новости на 9 февраля 2021: В регион поступила очередная партия вакцины

Как проходит приемка препарата, рассказали амурские врачи. Фото: amurobl.ru

Новая партия вакцины «Гам-Ковид-Вак» прибыла накануне вечером в Амурскую области. В ближайшее время она поступит в медицинские учреждения и вакцинация в регионе продолжится.

- У нас есть списки лиц, которым оперативно доводятся сведения из Москвы в любое время суток. Эти люди получают информацию об отгрузке вакцины, когда нам ее ждать, - рассказала Марина Черных, провизор аптечного склада ГАУЗ АО «Детская клиническая больница». – Москва очень оперативно при отгрузке сообщает о том, какой транспортной компанией, в какое время начинается отгрузка товара. Дальше транспортная компания связывается с нами по мере того, как препарат поступает в город. И нас уведомляют буквально за час-полтора до ее приезда.

По ее словам, к этому времени уже включены морозильники, больница готова к приему вакцины. При приемке она сканируется, поскольку входит в систему мониторинга движения лекарственных препаратов «Честный знак».

- Это делается очень оперативно, в течение часа-полутора, и передается в амурский минздрав, - добавила Марина Черных.

Из амурского министерства здравоохранения также оперативно спускают разнорядки для медицинских организаций области. Одновременно уведомляются все через главных врачей, указываются сроки, в течение которых происходит выдача вакцины. Максимум на это уходит 2-3 дня.

- Нам звонят с медицинского склада, мы сразу берем термоконтейнеры, выезжаем на базу, получаем препараты, - рассказала Татьяна Проворова, главная медицинская сестра ГАУЗ АО «Городская поликлиника №3». - Далее приезжаем в поликлинику, проводим их через систему «Честный знак» и сразу же укладываем в морозильные камеры.

В поликлинике ведется лист ожидания. Как только врачи узнают, что вакцина поступила в область, сразу открывается запись на портале «Электронная регистратура» и на «ГосУслугах».

- Пациенты уже предупреждены, в первую очередь «колем» медиков и педагогов, - обратила внимание Татьяна Проворова.

Напомним, по последним данным в Амурской области зарегистрировано 20 134 заразившихся новой коронавирусной инфекцией. Выздоровели 18 484 человека, скончались – 144. За последние сутки умер один пациент с COVID-19.