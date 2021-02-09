Родители вновь могут присутствовать на регистрации брака в амурских ЗАГСах

Момент создания новой семьи сможет запечатлеть фотограф. Фото: pexels.com

С 10 февраля на регистрацию брака в Амурской области будут пускать до семи человек, сообщили в управлении ЗАГС по Амурской области.

На торжественную церемонию, помимо новобрачных, смогут попасть ближайшие родственники и фотограф, готовый запечатлеть момент создания новой семьи. Как пояснили в ведомстве, данная норма будет действовать до полного снятия коронавирусных ограничений.

Напомним, ограничения по количеству гостей на церемонии бракосочетания ввели в Амурской области 6 ноября в связи со скачком заболеваемости коронавирусом. До сегодняшнего дня запрещалось присутствие в ЗАГСах кого угодно, кроме брачующихся.