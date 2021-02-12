Афиша на выходные: Стартует «Лыжня России»!

В Приамурье зимний праздник здоровья собирает тысячи людей. Фото: Администрация города Благовещенска

Главное спортивное событие февраля состоится на этой неделе - 13 февраля будет дан старт гонке «Лыжня России». Но в этом году она претерпит некоторые изменения.

Смена локации

Несколько лет гонка проводилась на втором Владимировском озере, но в этом году ее решили перенести в Моховую Падь. С таким предложением к мэру обратились представители городских и областных федераций биатлона и лыжных гонок, и их инициативу поддержали.

- Мы предлагаем это место как более благоприятное. В районе Владимировского озера всегда ветрено и холодно, бывают обморожения, а здесь ветра нет. Кроме этого, на трассе искусственный снег, который пролежит до середины марта. Создана инфраструктура, рядом лыжная база ДЮСШ № 7, есть прокат с большим арсеналом лыжного инвентаря. Спортсменам есть где переодеться, - перечислил достоинства нового места президент федерации биатлона Амурской области Сергей Кузнецов.

Кроме того, в Моховой Пади есть возможность организовать лыжные гонки для участников разного уровня подготовки: Малышей можно пустить по малому кругу, школьников - по среднему, а профессиональных спортсменов - по более сложной рельефной трассе. А на Владимировском озере трасса ровная, слишком легкая для опытных лыжников.

Еще одной причиной проведения лыжной гонки на новом месте стала пандемия коронавирусной инфекции, повлиявшая на бюджет, - выбор трассы в Моховой Пади поможет сэкономить ресурсы (и не только финансовые!) при организации соревнований.

Праздник здоровья

На прошлой неделе оргкомитет благовещенских соревнований провел совещание на месте их проведения, в Моховой Пади. Члены комитета обсудили обустройство парковочной зоны для личного автотранспорта, которая расположится на территории бывшего танкового училища. Также определили расположение зоны разминки спортсменов, стартового и финишного городков. Кстати, расстояние от стоянки до стартового городка будет короче, чем на прежнем месте - втором Владимировском озере.

На территории «Лыжни России - 2021» будет действовать один стационарный пункт обогрева и два дополнительных в палатках. Традиционно на территории разместятся пункты выездной торговли с напитками и горячей выпечкой, Городской Дом культуры готовит несколько веселых игровых зон.

Помимо традиционных мероприятий организаторы предложат и совершенно новые формы. Как рассказала начальник управления по физической культуре, спорту и делам молодежи Оксана Климова, курсанты ДВОКУ готовят показательные выступления, а самых маленьких участников на трассе «Кубок малыша» будут подбадривать персонажи любимых мультфильмов. С ними можно будет и сфотографироваться.

На память о соревнованиях у гостей останутся не только впечатления и шапочки участников, но и оригинальное видео в формате «360 градусов». Все желающие смогут сделать его в специально оборудованной видеозоне.

А еще на месте будут продавать сувениры и транслировать видеоролики о выдающихся лыжниках и биатлонистах Благовещенска и Амурской области.

КОНКРЕТНО

«Лыжня России - 2021» в Благовещенске состоится 13 февраля на спортивной базе «Россия» в Моховой Пади. Зарегистрироваться можно заранее - 11 и 12 февраля на улице Ленина, 97. Также регистрация будет открыта на месте старта с 09.00 13 февраля. Заезды начнутся в 12.00.

Всего состоятся шесть забегов, в том числе детский, общий и профессиональные. Трасса имеет три направления: протяженностью 500 метров, 1,5 километра и 5 километров. Награждение участников будет проводиться после каждого забега, чтобы не создавать массового скопления людей.

Катание на лыжах не чуждо и детям. Фото: Администрация города Благовещенска

А В ЭТО ВРЕМЯ

Главная гонка - в Ивановке

Основной старт «Лыжни России» в Приамурье, как и в большинстве регионов страны, запланирован на 13 февраля. Впервые он пройдет на дамбе села Ивановка Ивановского района. Ровная поверхность водоема будет удобна для катания как опытным, так и начинающим лыжникам.

Регистрация участников начнется в 10 часов. В 11.20 пройдет парад открытия. А уже через 10 минут на старт выйдут первые лыжники. Заезды пройдут на дистанциях 1000, 2000, 3000 и 4000 метров. А самые маленькие участники, дошколята, смогут попробовать свои силы и преодолеть 95 метров - столько лет в этом году исполняется Ивановскому району. Победители и призеры будут награждены памятными призами от Минспорта России, администрации Ивановского района, а также от спонсоров.

Помимо самих заездов участников и гостей мероприятия ждут выступления творческих коллективов, полевая кухня и ароматный горячий чай. А чтобы еще больше согреться, все желающие могут прихватить с собой коньки - на дамбе организуют каток. Будут работать торговые точки, катание на лошадях. Мероприятие пройдет с соблюдением всех требований Роспотребнадзора.

Заявки от участников ждут по электронному адресу: alenakacuba@mail.ru или в администрации Ивановского района (с. Ивановка, ул. Ленина, 148, тел.: 8 (41649) 52-9-25 - отдел по делам молодежи, физической культуре, спорту и туризму). Зарегистрироваться можно и в день соревнований на месте их проведения (дамба, объездная дорога). Возраст участников не ограничен, но в день регистрации каждый из лыжников должен иметь с собой справку от врача с допуском к соревнованиям.

КСТАТИ

В Тынде, Селемджинском и Тындинском районах спортивный праздник пройдет в начале марта, как только немного спадут морозы.

ЦИФРА

Свыше 7 тысяч человек - предполагаемое число участников «Лыжни России» в Приамурье