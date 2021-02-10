Коронавирус в Приамурье, последние новости на 10 февраля 2021: Число летальных исходов растет пять дней кряду

На лечении по-прежнему находятся несколько тысяч амурчан. Фото: pexels.com

Пандемия коронавируса в Амурской области как будто пошла на спад. За прошлые сутки в регионе выявили всего 60 новых случаев – такого небольшого количества мы не видели, кажется, с октября. Снимаются ограничения: на бракосочетания вновь начали пускать родственников и фотографов, поговаривают о послаблении режима для кафе и ресторанов. Но расслабляться все еще рано.

Пускай медленно, но число заболевших в Приамурье растет. С начала пандемии вирус подхватили 20 194 человека. По данным стопкоронавирус.рф, выздоровели 18 546 пациентов, скончались – 145. Число летальных исходов растет пятый день подряд, ежедневно прибавляется по одной смерти. Вторник, 9 февраля, не стал исключением – в этот день зафиксировали одну гибель от коронавируса.

Однако есть и хорошие новости – за прошлые сутки выздоровели 62 амурчанина.

«Комсомолка» продолжит следить за ситуацией с COVID-19 в Приамурье.

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