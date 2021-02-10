Отделение областной детской больницы закрыли на карантин из-за коронавируса

Еще одно отделение прекратило плановую госпитализацию из-за ОРВИ. Фото: АОДКБ

В нефрологическом отделении Амурской областной детской клинической больницы (АОДКБ) до 19 февраля временно приостановлена плановая госпитализация. Соответствующее предписание Роспотребнадзора вынес из-за того, что в отделении было выявлено два случая заболевания COVID-19 в бессимптомной форме.

Психоневрологическое отделение больницы также временно на карантине по причине обнаружения у пациентов случаев ОРВИ (обследованы на ковид – результаты отрицательные). С целью предупреждения внутрибольничного инфицирования плановая госпитализация в это отделение временно приостановлена. Экстренная помощь пациентам по обоим профилям оказывается.

- Это штатная ситуация, которая периодически возникает в любых стационарах, куда наряду с плановыми пациентами, заблаговременно обследованными на наличие инфекционных заболеваний, поступают и экстренные, которым помощь нужно оказать незамедлительно, - пояснил главный врач АОДКБ Руслан Белоус.

Он подчеркнул, что в детской больнице принимаются все необходимые меры, чтобы не допустить распространение инфекций. Соблюдается масочный режим, дезсредства имеются в достаточном количестве.