Коронавирус в Приамурье, последние новости на 11 февраля 2021: Один амурчанин скончался от ковида за сутки

Продолжаем укреплять иммунитет, амурчане! Фото: SkiterPhoto

Статистика по коронавирусу в Амурской области продолжает расти. За прошлые сутки в регионе прибавилось 49 заболевших, общее число случаев достигло 20 243 человек. Это сравнительно немного – в соседнем Хабаровском крае, например, за сутки выявили 173 случаев при общем числе в 46 803 заразившихся с начала пандемии.

Печально другое – вместе с числом заболевших в Приамурье растет и число скончавшихся от COVID-19. За прошлые сутки от опасной болезни умер один человек, с начала пандемии – уже 146. Новые летальные исходы выявляют ежедневно с 5 февраля.

Но есть и хорошие новости. За сутки выздоровели 65 человек, с начала пандемии – 18 611 пациентов. Такую информацию приводит стопкоронавирус.рф, ссылаясь на ежедневную сводку федерального штаба по заболеваемости, выписке и смертности за предыдущие сутки.

Согласно тому же источнику, всего в России на 10 февраля выявили 4 012 710 фактов заражения ковидом. Выздоровел 3 516 461 человек, скончались – 78 134 пациента.