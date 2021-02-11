Шесть вопросов, которые вы хотели бы задать стоматологу

Высокие технологии сделали стоматологическое лечение быстрым и комфортным. Фото: pexels.com

9 февраля отмечается День стоматолога - праздник врачей, благодаря которым наша улыбка всегда будет красивой, а зубы здоровыми. В честь праздника «Комсомолка» собрала самые «наболевшие» вопросы от читателей, и попросила профессионалов ответить на них.

Какие современные технологии приходят сегодня на помощь врачу?

Времена проведения манипуляций «на глаз» ушли в прошлое. Достижения цифровых технологий, и в частности микроскопы, подняли качество предоставления стоматологических услуг на новый уровень.

- Благодаря новейшему оборудованию - ЗD-видеомикроскопу - врач видит даже самые мелкие детали и проводит настоящую ювелирную работу, - рассказывает врач стоматолог-терапевт Светлана Ермизина. - Микроскоп применяют при прочистке каналов, удалении кист, резекции верхушки корня и т. д. Он не только позволяет специалисту повысить качество работы из-за многократного увеличения объекта, но и дает возможность пациенту наблюдать за работой врача в ЗD-формате.

Перспективным направлением принято считать лазерное лечение зубов, повышающее эффективность стоматологических процедур.

- Лазер используется для препарирования мягких и твердых тканей зубов, для отбеливания эмали. Благодаря лазерному аппарату хирургические манипуляции проходят с минимальным дискомфортом для пациента, а заживление после такого лечения проходит гораздо быстрее, - заверяет Светлана Владимировна.

Можно ли вылечить кариес без бормашины?

Самая распространенная причина, по которой пациент приходит в кабинет врача, - кариес. Наряду с традиционными методиками его лечения, сегодня врачи используют самые современные методы.

- Безпрепаровочный, например, позволяет лечить кариес в начальной стадии благодаря инновационной системе I-con. Суть методики заключается в нанесении на поврежденную эмаль в несколько этапов специальных химических веществ, которые обрабатывают и запечатывают микроповреждения эмали, то есть устраняют кариес на молекулярном уровне, - рассказывает врач стоматолог-терапевт Светлана Ермизина.

Что поможет поддержать здоровье зубов и отличное состояние ротовой полости?

Профессиональная гигиена. Она выполняется с помощью специального оборудования.

- С помощью скайлера - ультразвукового оборудования - врачи убирают зубной камень над десной, твердые зубные отложения. Инструмент излучает ультразвуковые волны, которые воздействуют на эмаль и удаляют даже плотный налет, - рассказывает директор стоматологической клиники Роман Шабанов. - А с помощью устройства Air Flow, через которое под давлением подается смесь воздуха и воды с абразивными частицами (как правило, для этого используется мелкодисперсная сода), можно удалить загрязнения из зубных карманов и участков над деснами. В результате оттенок зубов становится светлее на один или два тона.

Можно ли сегодня за несколько дней установить протезы, или по-прежнему приходится ходить беззубым неделями?

Можно, если клиника имеет собственную цифровую зуботехническую лабораторию.

- Собственная лаборатория клиники удобна не только для врачей, но и для пациентов. Основное преимущество - значительное сокращение сроков изготовления протезов (до одной недели), что зачастую очень важно для пациента. Сегодня специалисты в очень короткие сроки проводят работы любой сложности, касающиеся изготовления зубных протезов, коронок, виниров и других конструкций, - говорит Роман Шабанов.

Что такое «домашнее» отбеливание зубов?

Есть разные домашние системы отбеливания зубов, одна из хорошо зарекомендовавших себя - Opalescence.

- Система домашнего отбеливания зубов Opalescence рекомендуется для отбеливания изменивших цвет зубов перед реставрацией композитами и/или установкой виниров, коронок и мостов, - рассказывает зубной врач Зарина Миргян. - Opalescence эффективен для устранения частичного или полного внутреннего потемнения зубов в результате природных, системных, фармакологических, травматических и возрастных факторов.

Хорошие результаты достигаются при работе с флюорозными пятнами (патологическое изменение зубной эмали из-за переизбытка фтора в организме) и даже тетрациклиновым окрашиванием (изменение окраски цвета зубов в результате приема тетрациклина в период формирования и минерализации тканей зубов).

Вязкий липкий гель Opalescence не вытекает из кап подобно другим отбеливающим гелям. Регулярное ношение пациентами кап с гелем быстро приносит результаты. Натуральные зубы, отбеленные при помощи Opalescence, остаются светлыми на протяжении нескольких лет.

- Стоматолог снимет слепок с ваших зубов. Слепок позволит доктору выполнить индивидуальную пластинку (капу) для процедуры отбеливания. С помощью шприца Opalescence гель помещается в тонкую удобную капу, которая размещается на зубах. За время применения пероксид карбамида расщепляется и кислород проникает в зубную эмаль и дентин. Происходит отбеливание участков с измененным цветом. Зубы становятся светлее, при этом не нарушается их структура, - объясняет принцип действия Зарина Кареновна.

Можно не приходить к стоматологу раз в полгода, если ничего не болит и не тревожит?

- Со здоровьем полости рта не стоит шутить. Лучше всего каждые полгода приходить на профилактический осмотр к стоматологу, чтобы избежать серьёзных проблем. Ведь даже небольшая боль в зубах может означать кариес. Запущенный кариес может привести к пульпиту - воспалению в полости зуба. Если вовремя не заняться лечением, болезнь будет проникать всё глубже и глубже. Следующая стадия - периодонтит, поражение мягких, а иногда и костных тканей. Это не только очень болезненное заболевание. Оно может привести и к потере зубов. - Стоматологические заболевания не всегда имеют выраженную клинику или специфические проявления. О некоторых проблемах пациент узнаёт только сидя у нас в кресле. При этом зачастую процесс уже сильно запущен, - рассказывает врач стоматолог-терапевт Офелия Садыгова. - Осмотр раз в полгода - это общемировой стандарт, который позволяет уберечь своё здоровье от серьёзных заболеваний.

НА ЗАМЕТКУ

Топ-5 самых вредных продуктов для зубов

Сладости и газировка. Сахар, попадая на зубную эмаль, создает благоприятную атмосферу для развития патогенной микрофлоры и возникновения кариеса. Конфеты легко застревают в зубах, травмируют эмаль, а при наличии пломбы ускоряют ее разрушение.

Цитрусовые. Кислые фрукты способны разрушать твердые ткани зуба. Но от одного-двух апельсинов в день ничего критичного не случится. А вот килограммами наворачивать эти фрукты не стоит.

Кофе и чай. Научно доказано, что эти напитки меняют цвет зубной эмали.

Орехи и семечки. Разгрызая скорлупу, вы вредите зубам. Употребляйте ядра только в очищенном виде, ведь они сами по себе очень полезны.

Чередование холодной и горячей пищи. Из-за резких перепадов температуры поверхность зуба быстро разрушается. На эмали образуются трещинки, через которые в ткани зуба легко попадают бактерии.