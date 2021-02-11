Каким стал 2020 год для аэропорта Благовещенска

География полетов из Благовещенска на сегодня достаточно обширная. Фото: amurair.ru

Благовещенский аэропорт развивается с каждым годом: увеличивается пассажиропоток, закупается новая техника, появляются разнообразные авианаправления. Однако 2020 год стал очень трудным из-за пандемии, особенно пострадала сфера туризма, что существенно «ударило» по авиаперевозчикам. Как пережил тяжелый год благовещенский воздушный порт, узнавала «Комсомолка» ко Дню гражданской авиации.

Готовились к массовым перевозкам

География полетов из Благовещенска на сегодня достаточно обширная. Амурчане круглый год могут летать в Москву, Екатеринбург, Новосибирск, Якутск, Иркутск, Улан-Удэ, Читу и Владивосток. Также есть круглогодичное сообщение с Красноярском, Южно-Сахалинском, Хабаровском, Магаданом и Петропавловском-Камчатским. На местных авиалиниях совершаются полеты в Зею, Октябрьский, Экимчан, Февральск, а на международных - в аэропорты Таиланда, Китая и Вьетнама.

При этом пассажиропоток растет - учитывая это, в аэропорту Благовещенска готовились в 2020 году обеспечивать массовые перевозки, обслуживая одновременно два и более рейсов. Но мировая эпидемия внесла коррективы в работу гражданской авиации.

Пассажиропоток существенно снизился, а рейсов стало меньше. Руководство аэропорта предпринимало все возможные меры, чтобы создать безопасные условия для сотрудников и пассажиров. Численность производственного персонала и уровень оплаты труда на предприятии смогли сохранить благодаря тому, что аэропорт попал в Перечень системообразующих организаций российской экономики в сфере транспорта и получил государственную поддержку.

- Уже в 2021 году ожидается восстановление объемов авиаперевозок на внутренних авиалиниях до уровня 2019 года, - рассказали в министерстве транспорта и дорожного хозяйства Амурской области.

К лету готовы

Летнее расписание уже распланировано. Согласованы рейсы с авиакомпаниями «Уральские авиалинии», S7 и «СиЛА».

Известно, что S7 будет ежедневно выполнять рейсы по маршруту Новосибирск - Благовещенск - Новосибирск и Домодедово - Благовещенск - Домодедово. «Уральские авиалинии» возьмут на себя маршруты Домодедово - Благовещенск - Домодедово и Домодедово - Екатеринбург - Благовещенск - Екатеринбург - Домодедово (в период с 29 марта по 24 мая 2021 года самолеты будут летать по понедельникам, вторникам, четвергам и субботам, а с 25 мая 2021 года - ежедневно).

«СиЛА» продолжит перевозить пассажиров по направлению Тында - Благовещенск - Тында в среду и пятницу, используя самолеты, которые рассчитаны на 15 пассажиров. Также с 19 февраля эта авиакомпания планирует начать выполнение нового субсидированного маршрута Зея - Благовещенск два раза в неделю, по понедельникам и пятницам. Стоимость билета составит от 2741 рубля.

Кроме того, в летнем расписании планируется оставить маршрут Тында - Благовещенск, по которому самолеты начали летать с 18 сентября 2020 года. Надо сказать, рейс оказался очень востребованным у жителей региона.

Заинтересовали амурчан и полеты в Хабаровск.

- С 26 января по 4 февраля выполнено только два рейса по маршруту Благовещенск - Хабаровск. За два рейса перевезено 216 пассажиров в обоих направлениях, что составляет 50% от загрузки. Уже можно сказать, что данное направление будет востребовано у жителей дальневосточного региона, - добавили в минтрансе.

Но самым популярным у жителей Приамурья остается рейс на Москву. В январе этого года в столицу был совершен 81 рейс, перевезено 21 597 пассажиров. Для сравнения: всего в январе самолеты взлетали и садились в благовещенском аэропорту 228 раз, а услугами авиакомпаний воспользовались 38 298 человек. Поэтому, безусловно, это направление останется в расписании, а летом рейсы в столицу станут ежедневными.

Сложнее прогнозировать международные туристические рейсы. Сейчас они не обслуживаются Благовещенским аэропортом из-за введенных ограничений.

Модернизация и развитие

Несмотря на спад авиаперевозок, в 2020 году аэропорт продолжил укрепление материально-технической базы. На это пошли средства самого предприятия. Общий объем инвестиций - 112,4 млн рублей.

Деньги потратили на приобретение современной спецавтотехники, средств перронной механизации и оборудования, которые используются для обслуживания пассажиров, воздушных судов, а также для выполнения работ по аварийно-спасательному обеспечению полетов и содержанию аэродрома.

- Всего приобретено семь единиц новой аэропортовой техники, включая: перронный пассажирский автобус большей вместимости, пассажирский автотрап, аэродромный тягач, перронный мини-трактор, ленточный транспортер, аэродромный пожарный автомобиль, передвижной источник электропитания воздушных судов, - перечислили в министерстве.

Немаловажным изменением стало строительство новой современной взлетно-посадочной полосы (ВПП) с комплексом зданий и сооружений на территории аэродрома.

- Реконструкция аэродромной инфраструктуры и строительство новой полосы в аэропорту Благовещенска контролируется на федеральном уровне, - отметили в минтрансе. - Есть отставание по срокам, оно связано с погодными условиями в первый год начала строительства и с техническими вопросами, которые возникли на стадии проектирования и разработки рабочей документации. Ввод в эксплуатацию новой ВПП-2 запланирован на 2022 год.

С изменением внешнего облика аэропорта все прошло не так гладко. В 2020 году состоялся конкурс на строительство, реконструкцию и эксплуатацию объектов инфраструктуры международного аэропорта. Участие в нем приняли три компании. Победителем стала ООО «АБС». Но до заключения концессионного соглашения другие конкурсанты обратились в ФАС России с жалобами, и комиссия выдала предписание об отмене результатов конкурса и проведении нового. Минтранс области оспорил предписание в Московском арбитражном суде, но судебное решение еще не вынесено.

Из-за этого концессионное соглашение с победителем так и не заключили. А значит, представленные на конкурс варианты визуализации пассажирского терминала нельзя рассматривать как будущий вид аэропорта.

Светлое будущее

Руководством аэропорта Благовещенск ежегодно ставятся задачи перед коллективом предприятия. Это стабильное авиационное сообщение, развитие маршрутной сети, повышение объемов и качества оказываемых услуг, рост пассажиропотока.

Модернизация воздушного порта также будет продолжаться в дальнейшем. Кроме того, сотрудники аэропорта с нетерпением ждут, когда смогут работать в полную силу. Меры по санитаризации и дезинфекции продолжают соблюдаться всеми службами и сегодня.

- Конечно же, мы ждем скорейшей стабилизации эпидемиологической обстановки и полного восстановления работы авиапредприятия, - поделились в министерстве транспорта. - Но это зависит не от нас, а от ситуации с пандемией по всему миру. Здоровье людей - превыше всего.

КСТАТИ

17 декабря произошло возгорание на территории международного терминала аэропорта Благовещенск. В помещении находилось оборудование государственных контрольных органов: Росгранстроя, таможни, погрануправления, Россельхознадзора, Роспотребнадзора, а также самого предприятия. Площадь пожара составила около 700 кв. метров, оценка ущерба не закончена.

ЦИФРЫ

На 14,7% упал внутренний пассажиропоток благовещенского аэропорта в 2020 году. На 62,7% снизился международный пассажиропоток. Общий пассажиропоток аэропорта снизился на 21% и составил 441 212 пассажиров.