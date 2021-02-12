Коронавирус в Приамурье, последние новости на 12 февраля 2021: Поставки вакцины в Амурскую область продолжаются

Темпы заболеваемости снижаются, а смертность - растет. Фото: pixabay.com

Статистика по COVID-19 в Амурской области меняется день ото дня. Накануне в регионе зарегистрировали 45 новых случаев коронавируса, два летальных исхода. Общее число фактов заражения достигло 20 288, смертельных случаев – 148 с начала пандемии.

Бороться с вирусом амурчанам предлагают при помощи прививок. Тем более что 10 февраля в регион прибыла партия двухкомпонентной вакцины «Спутник V» (она же – «Гам-Ковид-Вак»). Ее должно хватить для 7,5 тысячи человек. Дозы распределены и направлены в медицинские организации области.

Напомним, вакцинация в регионе идет с октября 2020 года, когда была получена первая партия препарата. На начальном этапе прививали медицинских работников из инфекционных госпиталей. Затем, по мере поступления вакцины, круг вакцинируемых расширился: наряду с медиками в прививочные кабинеты стали приглашать педагогов, социальных работников, граждан, имеющих хронические заболевания.

Параллельно медицинские организации готовились к массовой иммунизации населения. Для хранения вакцин в прививочные кабинеты приобретено холодильное и другое специализированное оборудование. С 18 января в области стартовала массовая вакцинация. Она проводится бесплатно, исключительно на добровольной основе.