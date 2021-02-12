Ограничения для общепита отменят в Амурской области

Часть коронавирусных ограничений отменил оперативный штаб после заседания в пятницу, 12 февраля. Об итогах заседания рассказал губернатор Амурской области Василий Орлов.

- Мы видим, что ситуация на территории области улучшается. В этой связи штабом был принят ряд решений. Первое решение касается общепита – с 15 февраля мы снимем ограничения по времени работы и заполняемости залов. При этом сохраняем обязательную термометрию на входе, - рассказал глава региона.

Кроме того, будет снято ограничение по обязательной самоизоляции амурчан старше 65 лет.

- Третье важное решение – с сегодняшнего дня (12 февраля – Ред.) будет снято ограничение на проведение спортивных массовых мероприятий при условии наполняемости зала не более 50%. Но при этом подчеркну, что масочный режим никто не сменял и не отменял.