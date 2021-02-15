Коронавирус 15 февраля выявили у 37 амурчан

Статистика показывает стабильное снижение. Фото: pexels.com

В Амурской области 15 февраля выявили 37 новых случаев COVID-19. Темп прироста за сутки составил 0,2% - это примерно на уровне прошедшего лета.

По данным регионального управления Роспотребнадзора, у 27 человек заболевание протекает в виде ОРВИ (73%), у 1 – бессимптомно (3%), у 9 – в виде пневмонии (24%). Всего же на данный момент в регионе зарегистрировано 20 438 фактов заражения COVID-19. В это число входят и случаи, уже завершившиеся выздоровлением.

Также отмечается, что с начала пандемии специалисты обследовали на коронавирус 762 939 человек, в том числе за последние сутки – 2 266.