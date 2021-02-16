Рекордное тепло, удивившее амурчан в конце прошлой недели, осталось в прошлом. Морозы окрепли, температура на юге области в ночь с воскресенья на понедельник опустилась до 25 градусов мороза, а на севере – до 33-38 градусов со знаком «минус». И дальше погода будет только портиться, потому что на Приамурье будет сказываться циклон.- Под влиянием циклонического вихря на территории области ожидаются неустойчивые погодные условия, - рассказала специалист Амурского гидрометцентра Елена Печкина. – На востоке Амурской области возможен слабый снег, но главным фактором, определяющим погоду в Приамурье, будет ветер – неприятный, северных направлений и довольно сильный для текущего сезона.В отдельных районах порывы ветра достигнут 15-20 м/с, сообщили в своем инстаграм-аккаунте амурские синоптики.- Руководители муниципалитетов, министерств и ведомств, а также объектов жизнеобеспечения и экономики проинформированы об изменении погодных условий. Им рекомендовано предпринять соответствующие профилактические меры и держать развитие ситуации на подведомственных территориях под контролем, - обратили внимание в Главном управлении МЧС России по Амурской области.В ведомстве напомнили о мерах безопасности при усилении ветра:• по возможности ограничить выход из зданий, находиться в помещениях. Взять под особый контроль детей и не оставлять их без присмотра;• если ветер застал вас на улице, рекомендуется укрыться в подъезде зданий или магазинах. Не стоит прятаться от сильного ветра около стен домов, так как с крыш возможно падение шифера и других кровельных материалов. Это же относится к остановкам общественного транспорта, рекламным щитам, деревьям, недостроенным зданиям;• не стойте под линией электропередачи и не подходите к оборвавшимся электропроводам. Рекомендуется парковать личный автотранспорт на безопасном расстоянии от деревьев.В случае возникновения нештатных ситуаций звоните по номерам: 101 – со всех операторов мобильной связи; 01 – со стационарных телефонов; 112 – единый телефон вызова экстренных оперативных служб.