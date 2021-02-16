Корпоративный конфликт вокруг крупнейшего золотодобывающего предприятия Petropavlovsk получил развитие на минувшей неделе. 12 февраля Тверской суд Москвы ожидаемо оставил экс-главу предприятия Павла Масловского под стражей. Опечатки в решении суда первой инстанции не помогли адвокатам вытащить акционера Покровского рудника и бывшего директора Petropavlovsk из СИЗО. Тем временем новое руководство золотопромышленного гиганта активно готовится к запуску флотационного комбината на «Пионере».Напомним, Павла Масловского, экс-директора компании Petropavlovsk, арестовали в конце декабря. Внимание силовиков привлекла предполагаемая попытка вывода денег Покровского рудника через покупку здания в Благовещенске по завышенной стоимости. Следствие предъявило Масловскому обвинение в растрате в особо крупном размере (95 млн рублей) в составе организованной группы (часть 4 статьи 160 УК).Защита оспорила решение суда первой инстанции в Московском городском суде. Адвокаты надеялись, что опечатки в судебных документах помогут Масловскому вновь обрести свободу. Главный столичный суд ошибки, конечно, учел, но Тверской их тут же исправил. Покинуть СИЗО менеджеру не удалось: ходатайство следственного департамента МВД РФ об аресте удовлетворено. Любопытно, что по данному делу, кроме Масловского, проходит еще один фигурант, имя которого прессе не называется. Но, судя по тому, что следствие так и не вышло с ходатайством о его аресте, вероятно, он пошел на сделку и дал показания против компаньона.- Вероятность освобождения Масловского была изначально небольшой, - считает управляющий партнер адвокатского бюро «Леонтьев и партнеры» Вячеслав Леонтьев. - Предыдущее постановление отменили только из-за технических ошибок, а не из-за необоснованности обвинения. Если предполагать, что будет еще что-то дополнительное, это, безусловно, утяжелит обвинение и усугубит положение обвиняемого. Но уголовное наказание для Масловского с большой вероятностью не превысит 10 лет колонии.Негативный фон сопровождал Павла Масловского довольно давно. Акционеры Petropavlovsk были недовольны раздутыми административными и операционными расходами, большими долгами предприятия и выводом средств через офшоры. При стабильном росте золота на мировом рынке компания семь лет не платила дивиденды, прибыль предприятия таяла. В результате топ-менеджера уволили.Не помогло Масловскому активное заступничество гендиректора АО «Покровский рудник» Сергея Ермоленко и главы профсоюза Андрея Хлевова. Угрозы забастовок и остановки предприятия придали ситуации драматизма, но не остановили смену управленческой команды предприятия и расследование международных аудиторов KPMG. А шлейф банкротств «Токур-золота» и дочернего «М2М прайвет банка» и вовсе сделал судьбу золотодобытчика незавидной.- Отрасль давно требовала внимания государства и наведения порядка, - считает финансовый эксперт-аналитик Саида Петрова. - Ведь все, что добывается здесь, принадлежит государству. И это правильно. Сейчас в нашей стране идет обновление законодательства, Центральный Банк вводит новые методики и протоколы. Это позволяет государству увидеть то, что, может быть, было скрыто еще до 2005-2006 годов. В любом случае отсутствие мониторинга финансового состояния золотодобывающих компаний - это задача, которую государство давно пытается решить. Эта ситуация показала, что процесс идет.Тем временем новое руководство Petropavlovsk сформировало новую стратегию предприятия. Она обещает одному из крупнейших налогоплательщиков Амурской области не только стабильность, сохранение тысяч рабочих мест, но и развитие. Акционеры и инвесторы компании крайне заинтересованы в окончании конфликта и ждут от новой дирекции позитивных новостей - запуска флотационного комбината на «Пионере» и повышения добычи. К тому же рыночные прогнозы по отрасли весьма позитивны для Petropavlovsk - принятие пакета стимулов в США, по мнению аналитиков, вызовет рост стоимости акций золотодобытчика.