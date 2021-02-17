Коронавирус в Приамурье, последние новости на 17 февраля 2021: В 2020 году амурчане больше тысячи раз жаловались на нарушения в эпидемиологической сфере

Борьба с коронавирусом продолжается. Фото: amurobl.ru

В Амурской области продолжается снижение темпов заболеваемости COVID-19. К примеру, 16 февраля в регионе выявили всего 24 новых факта заражения, общее их число достигло 20 472 случаев. Для сравнения, всего с начала пандемии на наличие вируса проверили 765 556 человек, за последние сутки – 2 617. К сожалению, есть и летальные исходы – 16 февраля подтвердили гибель двух пациентов, всего от ковида скончались 153 амурчанина.

Данные: стопкоронавирус.рф

Между тем, управление Роспотребнадзора по Амурской области подвело итоги обращений граждан за 2020 год. Всего амурчане обращались в ведомство 3230 раз, из них 41% (1324 обращения) пришёлся на нарушения в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

- В наибольшей степени гражданами затрагивались вопросы, связанные с профилактикой и недопущением распространения COVID-19, деятельностью медицинских организаций – 37%, неудовлетворительными сбором, транспортировкой и захоронением отходов производства и потребления и содержанием территорий городских и сельских поселений – 11%, условиями проживания в жилых помещениях и качеством питьевой воды – 10%, - подсчитали в региональном Роспотребнадзоре.

На нарушения в сфере защиты прав потребителей приходится - 33% (1059 обращений) от общего числа рассмотренных. Из них 38% - в сфере розничной торговли, 13% - в сфере финансовой деятельности, 12% - услуги связи.

Традиционно более 25% вопросов, содержащихся в поступающих в Управление обращениях, не относятся к компетенции Роспотребнадзора, большая часть их приходится на услуги ЖКХ.