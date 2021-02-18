Коронавирус в Приамурье, последние новости на 18 февраля 2021: Еще один человек скончался от COVID-19

В целом в России с начала пандемии выявили 4 112 151 случай ковида. Фото: pexels.com

В Амурской области вновь увеличилось число летальных исходов от новой коронавирусной инфекции. Накануне скончался один человек, общее число смертей от COVID-19 достигло 154. Такую статистику приводит стопкоронавирус.рф.

Напомним, днем ранее в регионе коронавирусом заразили 39 амурчан, выздоровели – 44. Общее число фактов заражения выросло, таким образом, до 20 511 случаев. Из них 18 914 уже благополучно завершились выздоровлением. Лечение остальных пациентов продолжается.

В целом в России с начала пандемии выявили 4 112 151 случай ковида, выздоровели 3 642 582 человека. По данным на утро 18 февраля, за последние сутки в стране подтвердили 12 828 новых заражений. Число выздоровлений их превысило – за сутки из больниц выписались 17 919 россиян.