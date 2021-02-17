Трое детей потеряли сознание в гимназии Благовещенска

На месте работают сотрудники экстренных служб и правоохранительных органов. Фото: телеграм-аккаунт мэра Благовещенска

Во втором корпусе гимназии №1 города Благовещенска произошло ЧП – трое детей потеряли сознание. О случившемся сообщил мэр города Олег Имамеев в своем телеграм-канале.

В филиале гимназии на улице Фрунзе, 71, занимаются ученики начальных классов. В среду, 17 февраля, трое из них упали в обмороки, причина неизвестна.

- Приняли решение отправить всех детей по домам. На месте работают сотрудники администрации, экстренные службы, правоохранительные органы, - рассказал глава Благовещенска.

Причина происшествия устанавливается.

ОБНОВЛЕНО 18.45

Позднее в министерстве здравоохранения Амурской области рассказали о состоянии детей:

- Трое учащихся гимназии №1 с симптомами, характерными для состояния, возникающего после кратковременной потери сознания, были доставлены бригадой «скорой помощи» г.Благовещенска в Амурскую областную детскую клиническую больницу, - поделились в ведомстве подробностями. - Все были немедленно осмотрены в приемном отделении врачами – узкими специалистами. Проведен полный комплекс соответствующих диагностических мероприятий. Состояние у всех троих удовлетворительное. Угрозы для жизни нет.