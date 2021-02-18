Поезда продолжают задерживаться из-за схода грузовых вагонов в Приамурье

Последствия схода сейчас восстанавливают. Фото: ГУ МЧС России по Амурской области

На станции Ангарич Сковородинского района Амурской области сошли с рельсов 25 вагонов грузового поезда, груженные углем. Из-за этого оказались задержаны пассажирские поезда дальнего следования.

В частности, задержали №7 сообщением Владивосток – Омск, №12 сообщением Самара – Владивосток, №326 сообщением Тында – Хабаровск и №1 сообщением Владивосток – Москва. Отменен пригородный поезд №6411 сообщением Магдагачи – Сковородино.

- В вагонах задержанных поездов обеспечивается необходимый температурный режим. Для пассажиров организовано дополнительное питание, - сообщили в пресс-службе Забайкальской железной дороги.

Сход вагонов произошел ночью с 17 на 18 февраля в 20.56 по московскому времени. Пострадавших нет, угрозы экологической безопасности нет. Для ликвидации последствий схода к месту происшествия направлены восстановительные поезда, рассказали в пресс-службе Главного управления МЧС России по Амурской области.

- Для координации работ по ликвидации последствий происшествия на Забайкальской железной дороге в Главном управлении МЧС России по Амурской области работает оперативный штаб, к месту происшествия следует оперативная группа Главного управления, - добавили в ведомстве.

Кроме того, на место схода выехал Сковородинский транспортный прокурор, оперативная группа Сковородинского ЛО МВД России на транспорте, инспектор Дальневосточного управления Госжелдорнадзора. Проводится доследственная проверка и проверка соблюдения законодательства о безопасности движения.

Оперативную информацию о движении пассажирских поездов можно получить по круглосуточному телефону Единого информационно-сервисного центра ОАО "РЖД" 8-800-775-00-00 (звонок из любой точки России бесплатный).