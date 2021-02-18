«Задохлики» и «инопланетяне»: благовещенцы раскритиковали фигуры влюбленных в Парке Дружбы

Скульптуры установили ко Дню всех влюбленных. Фото: Общественно-культурный центр

Около недели назад в благовещенском Парке Дружбы установили новые архитектурные формы. Рядом с озером появилась «влюбленная пара», однако у горожан она вызвала неприятные чувства. Благовещенцы в пух и прах раскритиковали скульптуры.

Архитектурная форма привлекла к себе очень много внимания, горожане потянулись в парк, чтобы лично увидеть «уродливых» и «жутких» возлюбленных. В социальных сетях появились многочисленные отзывы.

Люди разделились на два лагеря. Одни признали, что скульптуры получились необычными и интересными, но большинство смутили вытянутые формы и «изможденный вид» пары. Их называли «узниками Освенцима» и «россиянами, выживающими на МРОТ», называли «инопланетянами» и «жертвами дальневосточной ипотеки».

При этом директор Общественно-культурного центра, в чьем ведомстве находится и парк, отреагировала на критику спокойно.

– Изначально у скульптора и не было задачи создать реалистичные фигуры людей. Мы хотели показать воздушность, легкость молодых людей. И цель эту, как мне кажется, мы отлично выполнили, – рассказала Надежда Багрова. – Кому-то наши архитектурные формы нравятся, кому-то нет. Это нормальное явление. Я думаю, если бы все горожане их не полюбили, то к нам бы не приходили фотографироваться. А приходят очень многие. Мы видим фото в Instagram, видим гостей парка. Новые скульптуры привлекли к нам очень много внимания. Это тоже хорошо.

Более того, руководство парка решило просветить горожан и рассказать о похожих скульптурах по всему миру. В пример привели ансамбль из тонких и вытянутых человекоподобных фигур, который украшает мост Бараташвили в Тбилиси. Подобные статуи установили в Грузии еще в 2006 году.

Останавливаться на этой архитектурной форме не собираются. В планах еще несколько скульптур. Так у водоема появятся мальчик, сидящий на бревне и дедушка-рыбак. Также завершат скульптуру «Руки», между ладоней посадят дерево, чтобы композиция была полноценной.

Благовещенцы не первые, кто неоднозначно отнесся к творению современных скульпторов. Не так давно на всю страну прогремела история «Аленки» из Нововоронежа (благовещенских возлюбленных в шутку называют ее родственниками). Россияне заявили, что добрый и светлый образ извратили. Лицо монумента получилось настолько жутким, что местные жители боялись ходить мимо него по вечерам. В сети памятник сравнили со зловещими мертвецами и ужасными средневековыми персонажами.