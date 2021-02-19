Чем занять себя и ребенка на этой неделе?

Фото: Амурский театр драмы

Нынешняя рабочая неделя - самая длинная в этом году. Амурчанам предстоит трудиться целых шесть дней подряд, а такое не каждый выдержит. Поэтому важно хорошо и с удовольствием отдыхать и вечером в будни, и в грядущие долгие выходные. Тем более что в Благовещенске будет чем заняться.

Шоколадная выставка

Если вы ищете способ хорошо провести выходные с детьми, у нас есть сразу несколько вариантов. Один из самых интересных - побывать в «Музее шоколада» (0+). Выставка под таким названием открылась в Амурском областном краеведческом музее.

Все экспонаты выставки - от репродукции картины Ван Гога до короны Российской империи, от яйца Фаберже до Эйфелевой башни - созданы из шоколада. Этими сладкими фигурами можно только полюбоваться, но голодными гости «Музея шоколада» не останутся. При желании взрослые и маленькие амурчане могут поучаствовать в дегустации и даже сделать своими руками шоколадный шедевр.

Шоколадная выставка приехала в Благовещенск в рамках большого турне, за время которого ее уже успели оценить на вид и на вкус в 68 городах по всему миру. Теперь это могут сделать и амурчане. В столице нашего региона «Музей шоколада» пробудет до 8 марта.

Чеховский вечер

Если вы жизни не мыслите без хорошей литературы и театра, то загляните на огонек в Амурский областной театр драмы. Здесь 18 февраля пройдет творческий вечер «Антон Палыч» (12+). Как нетрудно догадаться, он посвящен 161-й годовщине со дня рождения тонкого знатока и бытописателя русских характеров - Антона Павловича Чехова.

Впервые творческий вечер прошел в преддверии даты, 28 января. В этот день актеры инсценировали несколько ранних рассказов Чехова, как любимых и моментально узнаваемых, так и малоизвестных. Также зрители увидели отрывок из спектакля «Медведь», и все это - в обстановке классического музыкально-литературного салона, которая была воссоздана на сцене Амурского драмтеатра.

Инсценировка прошла с таким успехом, что на руководство театра посыпались просьбы повторить этот вечер. К зрителям прислушались - и 18 февраля в 18.30 амурчане вновь смогут окунуться в атмосферу музыкально-литературного салона и в творчество великого писателя.

Необычный мастер-класс

Если вы активно готовитесь к Дню защитника Отечества или Международному женскому дню, то посетите мастер-класс по изготовлению шоколадницы - оригинальной упаковки для сладкой плитки или коробки конфет (6+).

Выполнять шоколадницу участники мастер-класса будут в технике скрапбукинг - это вид рукодельного искусства, в котором используются необычные бумага, картон и декоративные элементы из них. Так что занятие будет полезно не только тем, кто ищет интересную коробку для подарка, но и желающим попробовать себя в новом виде творчества.

Мастер-класс пройдет в Доме ремесел 21 февраля с 14.30. Чтобы записаться на него, звоните по телефону 8-909-810-10-30 (Юлия).

Масленичный конкурс

Если вам не сидится на месте от желания показать свое кулинарное или швейное мастерство, обратите внимание на конкурс «Эх, Масленица, да ты красавица!» (16+), организатором которого стал Городской Дом культуры. В его рамках жительницы Благовещенска старше 18 лет могут стать воплощением Масленицы, подготовив два видеоролика:

• «Самая-самая Масленица» - визитная карточка, в рамках которой необходимо раскрыть образ Масленицы как главного символа праздника, а также подготовить креативный костюм. Продолжительность видео - не более 3 минут.

• «Сытная Масленица» - конкурс видеорецептов. Участникам необходимо рассказать, какие блины принято печь в их семье, и поделиться своим рецептом, способом приготовления и праздничной подачей готового блюда.

Заявки принимаются с 24 февраля по 1 марта в электронном виде по адресу zayavkigdk@mail.ru с пометкой «Масленица». Положение о проведении конкурса, форму заявки можно скачать на сайте gdkamur.ru (в разделе «Документы») и на сайте управления культуры города Благовещенска культура.благовещенск.рф. За подробностями обращайтесь по телефонам: 52-54-13, 8-968-246-26-54.

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Рукодельников зовут показать свои работы

Стартовал прием работ на традиционную выставку-ярмарку «Марьин ларец»

Фото: culture.ru

До 24 февраля в Амурском областном Доме народного творчества принимают работы от мастеров, желающих поучаствовать в VII областной выставке-ярмарке рукоделия «Марьин ларец» (0+). Представить результаты своих трудов могут и любители, и профессионалы, вне зависимости от наличия художественного образования. Условие одно - участник должен быть совершеннолетним.

- Авторы представляют до 10 работ на тему «Магия весны», выполненных в таких направлениях, как лоскутное шитье, батик, валяние, вышивка, в том числе бисером и лентами, декупаж, скрапбукинг, керамика, лепка из полимерной глины, изделия из камня и кожи, художественная обработка природных материалов, резьба по дереву и так далее, - перечислили в АОДНТ.

Творческие работы и заявки на участие принимаются до 24 февраля по адресу: 675000, г. Благовещенск, ул. Ленина, 167, АОДНТ, каб. 62, отдел народного творчества. В электронной форме заявки необходимо продублировать на адрес aodnt@yandex.ru с пометкой «Марьин ларец».

Сама же выставка-ярмарка рукоделия в АОДНТ будет открыта с 1 по 25 марта. Желающие обратиться за дополнительной информацией могут звонить по телефону 8 (4162) 777-810 с 9.00 до 18.00 в будние дни. Контактное лицо - ведущий методист отдела народного творчества Татьяна Андреевна Долгорук.

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Спектакли недели

18 февраля, четверг:

18.30 - «Расфуфырили!» (0+), Амурский театр кукол

19 февраля, пятница:

18.30 - детективная комедия «Дура» (16+), Амурский театр драмы

20 февраля, суббота:

18.00 - комедия «Тетки» (12+), Амурский театр драмы

21 февраля, воскресенье:

11.00 - игровая программа «Дюймовочка» (0+), Амурская областная филармония

11.00 - сказка «Золотая рыбка» (0+), Амурский театр кукол

12.00 - сказка «Щелкунчик» (0+), Амурский театр драмы

18.00 - «Ночь перед Рождеством» (12+), Амурский театр драмы

22 февраля, понедельник:

11.00 - сказка «Золотая рыбка» (0+), Амурский театр кукол

18.00 - комедия «Номер с фруктами» (16+), Амурский театр драмы

23 февраля, вторник:

18.00 - комедия «Смешные деньги» (16+), Амурский театр драмы