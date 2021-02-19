Почти два года назад, 1 апреля 2019 года, в Амурской области стартовала мусорная реформа. С этого момента за вывоз мусора отвечает региональный оператор. Прошло больше двух лет, но люди до сих пор не разобрались: чего нельзя выбрасывать в контейнеры, кому звонить в случае возникновения проблем и куда сдавать макулатуру и пластик? В проблеме разбиралась «Комсомолка».Кто вывозит мусор?В Благовещенске, а также в Благовещенском, Ивановском и Тамбовском районах за вывоз мусора отвечает региональный оператор ООО «Полигон». Ответственность регионального оператора (РО) наступает с момента погрузки твердых коммунальных отходов (ТКО) из контейнеров или бункеров в мусоровозы.- Весь мусор, который просыпался во время этого процесса, тоже убирается работниками РО. Если по вине регионального оператора произошел сбой в графике, вследствие чего образовалось переполнение контейнеров и захламленность, это ликвидируем тоже мы, - рассказали в «Полигоне». - А вот за текущее состояние контейнерных площадок и ремонт контейнеров ответственность несут управляющие компании в многоквартирных домах или органы местного самоуправления на территории частного сектора.Но чтобы региональный оператор мог должным образом выполнить свою работу, важно не загораживать личным транспортом контейнерные площадки, напомнили в «Полигоне».Что такое ТКО?Вместе с новым законом в обиход вошло понятие твердых коммунальных отходов (ТКО) - это мусор, который образуется в жилых и офисных помещениях после удовлетворения личных и бытовых нужд. К ТКО не относятся ветки (их должны убирать управляющие компании в рамках тарифа на жилищную услугу) и строительный мусор (его обязан вывозить собственник помещения или организация, выполняющая ремонт в квартире).Также существуют крупногабаритные отходы - это старая мебель и бытовая техника, которые не вмещаются в контейнер. Их вывозит региональный оператор не реже одного раза в неделю. Жильцам следует оставлять такой мусор возле контейнерных площадок.Для юридических лиц крупногабаритные отходы не учтены в нормативах накопления, поэтому вывоз мебели и пришедшей в негодность бытовой техники происходит по отдельному договору.Никакой золы!Есть ряд отходов, которые категорически нельзя выбрасывать в контейнеры для ТКО. Это может привести к поломке контейнеров, выходу из строя техники и сбоев в работе регионального оператора. Особого внимания заслуживает зола.Для нее существуют специальные контейнеры - они меньше по размеру, оборудованы полозьями и имеют прямоугольную форму. В Благовещенске такие еще остались, но, как правило, они принадлежат организациям, в частном секторе встретить их сложно.Кроме того, при вывозе этого вида мусора приходится задействовать специальную технику, так как зола очень тяжелая. Вместе с контейнером ее доставляют на полигон, где утилизируют, после чего пустой контейнер возвращают на место.Если контейнера нет, остывшую золу следует собрать в мешок и поставить рядом с контейнерами для ТКО.- Ни в коем случае нельзя выбрасывать золу в контейнеры с ТКО. Зола остывает долго, а в контейнеры выбрасывают бумагу и другие легковоспламеняющиеся вещи, которые начинают гореть, - объяснили в компании «Икс Эль», которая занимается вывозом золы в Благовещенске. - В лучшем случае дымится сам контейнер. Но бывает так, что горячая зола попадает в мусоровоз, перемешивается там с ТКО, и тогда гореть начинает уже мусор внутри мусоровоза.Очевидно, что подобная ситуация может привести к плачевным последствиям. К тому же это нарушает график регионального оператора. Водителям мусоровоза приходится останавливаться, где-то в стороне выгружать весь мусор, вызывать пожарных, потом снова собирать отходы в машину и только тогда вывозить.Батарейки - отдельно, пластик - отдельноПеред тем как мусор попадет в пункт утилизации, он должен быть разобран в сортировочных комплексах. Из него выбирают материалы, которые можно отправить на переработку - пластик, бумагу, картон, стекло, металл, полиэтилен в чистом виде. После сортировки отходы направляются на утилизацию для получения из них полезных компонентов для повторного применения.Поэтому региональный оператор поддерживает раздельный сбор мусора и призывает население сортировать отходы. С 2020 года в Благовещенске начали устанавливать сетчатые контейнеры для пластиковых бутылок. «Полигон» напоминает, что выбрасывать в них нужно исключительно ПЭТ-бутылки для дальнейшей переработки.Также в Благовещенске существуют отдельные пункты сдачи стекла, металла, макулатуры и батареек (см. «Вырежи и сохрани).ВЫРЕЖИ И СОХРАНИКуда отвезти……металл:Студенческая, 17, тел.: 35-22-38; 8-924-444-70-04Текстильная, 48, тел. 42-45-96Калинина, 126/2, тел. 38-22-66, нужен паспортСтуденческая, 15/3, тел. 35-69-99Трудовая, 149а, тел. 8-914-538-99-77, 35-69-96.Загородная, 169д, тел. 8-924-340-48-48Чайковского, 209, тел. 21-21-36, 8-924-841-21-36Железнодорожная, 8в, тел. 8-914-578-28-60Горького, 9/12, тел. 49-49-73.Берут: железо, алюминий, медь-банки, трубы, аккумуляторы, посуду, радиаторы отопления, ванны, очищенные провода, арматуру и т. п., бытовую технику и даже старые автомобили. Для цветных металлов может потребоваться паспорт.Не берут: алюминиевую фольгу, очень мелкие предметы (скрепки и пивные крышки, а также баллоны из-под монтажной пены).Как подготовить: удалить все неметаллические части (пластиковые ручки у сковородок и кастрюль, стекло, бумагу), а также остатки пищи.…макулатуру:Заводская, 154/1, тел. 8-914-578-30-04Студенческая, 13, литер 4а, тел. 58-08-38Чигири, ул. Центральная, 142, тел. 8-965-670-04-44 (также принимают пластиковые бутылки).…батарейки:контейнеры для приема батареек находятся в магазинах цифровой и бытовой техники в ТРЦ «Острова» и «Перекресток», а также в магазине по улице Горького, 237 и в фитнес-зале на улице Горького, 242.Более подробный список мест для раздельного сбора мусора есть в инстаграм-аккаунте @rsbor_blg.КУДА ЗВОНИТЬ?ООО «Полигон», диспетчерская служба - 8 (4162) 77-44-00, ул. Горького, 300, подъезд 1;«Икс Эль» - 8 (4162) 58-76-87, 8 (4162) 50-50-43; ул. Пионерская, 212, офис 207, 2 этаж (сбор ТКО и золы).ЦИФРЫЗадолженность за коммунальную услугу у потребителей перед «Полигоном» составила более 100 млн рублей. Из них около 70 млн рублей - задолженность населения и более 30 млн рублей - задолженность юридических лиц.