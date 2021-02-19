Коронавирус в Приамурье, последние новости на 19 февраля 2021: От ковида привиты почти все врачи региона

Болезнь по-прежнему остается опасной. Фото: pixabay.com

В Амурской области к утру 19 февраля 2021 года выявлено 20 554 случая новой коронавирусной инфекции. Это число растет день ото дня, однако в последнюю неделю темпы заболеваемости заметно снизились.

В частности, накануне, 18 февраля, в Приамурье подтвердили всего 43 факта заражения ковидом. При этом выздоровели за те же сутки уже 42 человека. Однако есть в статистике и повод для грусти – от коронавируса скончались еще три человека. В сумме с начала пандемии болезнь унесла жизни 157 амурчан – такие данные приводятся на сайте стопкоронавирус.рф.

Вместе с тем, в регионе продолжается вакцинация против COVID-19. Как рассказала губернатор Амурской области Василий Орлов, прививки сделали уже более 20 тысяч амурчан, из которых почти четверть – это медицинские работники. Не привитыми остались 1,7 тысячи медиков, но это число сокращается.

Запись на вакцинацию открыта для любых желающих амурчан. Попасть в очередь можно, позвонив в свою поликлинику, или через сайты регистратура28.рф и gosuslugi.ru