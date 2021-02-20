В Благовещенске благоустроят 28 дворов

Весной в Благовещенске начнется благоустройство дворов. Сейчас в городе проходят аукционные процедуры. Для выполнения работ в большинстве дворов подрядчики уже определены (смотрите «Конкретно»).- В перечень работ может входить ремонт тротуаров, освещения, асфальтирование проездов, обустройство ливневой канализации, установка малых архитектурных форм, - рассказали в благовещенской администрации.В каждом дворе виды работ определяются индивидуально. Например, на Институтской, 17/1 заасфальтируют проезд и уложат тротуарную плитку, а также займутся освещением. А на Калинина, 134 займутся асфальтированием, тротуарной плиткой и водоотведением.Приступить к благоустройству дворов в Благовещенске планируется до 1 апреля, завершат работы к октябрю. Проведут их в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда», а также муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории города Благовещенска на 2018-2024 годы». Средства на это поступят из федерального, областного и городского бюджетов.КСТАТИВ рамках нацпроекта в столице Приамурья благоустраивают не только дворы, но и общественные территории. В прошлом году в порядок привели сквер в районе «Харбина» в микрорайоне Благовещенска, в этом - территорию у ручья Буяновского в Моховой Пади.А с 26 апреля по 30 мая в Благовещенске состоится рейтинговое голосование по выбору общественной территории, которую предстоит преобразить в 2022 году. Горожанам нужно будет проголосовать за понравившийся проект. От активности жителей зависит, какая именно территория будет благоустроена в следующем году.КОНКРЕТНОВ этом году в Благовещенске преобразятся дворы по адресам:пер. Колхозный, 4;ул. Амурская, 263;ул. Василенко, 11, 13;ул. Воронкова, 20;ул. Горького, 139;ул. Институтская, 14, 14А, 17/1;ул. Калинина, 132, 134;ул. Кантемирова, 10;ул. Краснофлотская, 51;ул. Кузнечная, 32/2;ул. Ленина, 153;ул. Островского, 234;ул. Политехническая, 174;ул. Пушкина, 183/3, 183/5, 183/7, 199/1;ул. Студенческая, 38, 41, 41/1;ул. Театральная, 98;ул. Трудовая, 38;ул. Фрунзе, 37;тер. ДОС, 18.