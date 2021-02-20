Масочный режим отменили в школах Шимановска

В остальных учреждениях и заведениях города необходимость носить маски сохраняется. Фото: DepositPhotos

Городской штаб по предупреждению коронавируса принял решение отменить в школах и учреждениях дополнительного образования Шимановска масочный режим. Изменения вступили в силу с 20 февраля.

- Образовательный процесс в учреждениях организован с соблюдением санитарно-эпидемиологических норм в соответствии с постановлением главного санитарного врача РФ от 30.06.2020, - добавили в мэрии Шимановска.

Масочный режим действовал в школах и организациях дополнительного образования Шимановска с 16 ноября 2020 года. В остальных учреждениях и заведениях города необходимость носить маски сохраняется.