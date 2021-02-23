Типичный амурчанин: Как выглядят и чем живут защитники Отечества в Амурской области

Амурстат в честь Дня защитника Отечества рассказал о возрасте, семейном положении, образовании и работе среднестатистического мужчины из Приамурья. Так какой он - типичный амурчанин?ЧисленностьПесня, согласно которой на десять девчонок приходится девять ребят, всё ещё остаётся близка к истине. В Приамурье соотношение численности женщин и мужчин оказалось не в пользу последних: на 1000 лиц мужского пола в области приходится 1110 женщин.При этом следует отметить, что численный перевес достигается в основном за счет женщин старших пенсионных возрастов - пенсионерок в Амурской области больше, чем пенсионеров. А вот мужчин трудоспособного возраста в регионе больше, чем женщин: на 1000 представителей сильного пола приходится всего 886 амурчанок.В целом же на начало 2020 года численность мужчин в регионе составляла 374,7 тыс. человек, или 47,4% от общего числа ее жителей.ВозрастПочти две трети амурских мужчин находятся в трудоспособном возрасте (16-59 лет), каждый третий мужчина трудоспособного возраста - это молодой человек 16-29 лет. При этом средняя продолжительность жизни амурчан составляет 63,5 года, что на 10,4 лет меньше, чем у амурчанок. Зато мужчины в среднем моложе – их средний возраст составляет 35,4 лет, женщины на 4,9 года старше.Семейное положениеСредний возраст мужчин, зарегистрировавших брак в 2019 году, заметно выше, чем у женщин. Из общего числа вступивших в брак мужчин 1123 (20,0%) приходится на мужчин в возрасте до 25 лет, еще 46,2% вступили в брак в возрасте 25-34 лет.Для сравнения, среди женщин на момент замужества 1755 человек (31,2%) были моложе 25 лет, а 2284 человека (40,6%) находились в возрасте 25-34 года.По данным Всероссийской переписи населения 2010 года, 63,5% мужчин в возрасте 16 лет и старше состояли в браке (в том числе 12,8% - в браке незарегистрированном), 24,9% никогда не состояли в браке. Еще 7,4% составили разведенные и разошедшиеся, 3,5% - вдовцы.ОбразованиеОбразовательный уровень мужчин в Амурской области в среднем ниже, чем женщин, заявляют в Амурстате.Перепись 2010 года показала, что из 1000 мужчин в возрасте 10 лет и старше 153 имеют высшее и послевузовское образование, 313 – незаконченное высшее и среднее специальное, 81 – начальное профессиональное, 181 – общее среднее и 262 – неполное среднее и начальное (у женщин соответственно 203, 359, 51, 143 и 234).На 1000 мужчин в возрасте старше 20 лет приходится 13 кандидатов и докторов наук. Похожая картина наблюдается среди занятого в экономике населения - удельный вес специалистов с высшим и средним профессиональным образованием среди работающих мужчин ниже, чем среди женщин.РаботаМужчины принимают более активное участие в экономической деятельности. Так, в 2019 году уровень участия в рабочей силе мужчин составлял 73,9%, женщин – 62,0%.Соответственно выше у мужчин и уровень занятости – 69,7% против 59,0% у женщин. Численность мужчин, занятых в экономике, составляла в 2019 году 200,3 тыс. человек, или 51,9% общей численности занятых.Наибольший перевес численности мужчин наблюдается в таких видах экономики как строительство (в 7,5 раза), обеспечение электрической энергией, газом, паром; кондиционирование воздуха (в 4,6 раза), добыча полезных ископаемых (в 4,5 раза), транспортировка и хранение, деятельность в области информации и связи (в 3,2 раза).Мужчины преобладают среди занятых на работах с вредными и опасными условиями труда – их в 3,5 раза больше, чем женщин.Мужчины, как правило, заняты в отраслях, имеющих высокий уровень технической оснащенности, на квалифицированных и высококвалифицированных работах. Они преобладают на руководящих должностях, составляют большинство квалифицированных рабочих промышленных предприятий, строительства, транспорта, связи, геологии и разведки недр. Женщины чаще всего занимают места специалистов высшей и средней квалификации, низового инженерно-управленческого персонала, работников сферы обслуживания, жилищно-коммунального хозяйства, торговли и родственных видов деятельности.Уровень безработицы среди мужчин насчитывал в 2019 году 5,8% (среди женщин – 4,9%).ДоходыПерепись населения показала, что 72 процента мужчин имеют один источник средств к существованию, 26 процентов – два и только 1 процент – три. Основным источником по-прежнему является трудовая деятельность (52%), а также пенсии (кроме пенсий по инвалидности) – 26%, личное подсобное хозяйство – 14%, стипендия – 2%.Мужчины в значительно меньшей степени, чем женщины, вовлечены в домашнее хозяйство и воспитание детей. Тем не менее, перепись зафиксировала наличие домохозяйств, состоящих из отцов - одиночек с детьми. Из 240 тысяч домохозяйств, учтенных при переписи, 3 тысячи (1,3%) - это домохозяйства, состоящие из отцов с детьми, у третьей части которых возраст детей не превышает 18 лет.