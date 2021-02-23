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Общество

Типичный амурчанин: Как выглядят и чем живут защитники Отечества в Амурской области

Портрет среднестатистического мужчины нашего региона составил Амурстат
Ольга ГЕТМАН
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