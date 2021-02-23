Коронавирусом в Приамурье заразились 47 человек

Специалисты Роспотребнадзора настоятельно рекомендуют выполнять основные меры по профилактике Фото: Из архива KP.RU

По данным на 23 февраля, коронавирусную инфекцию в Амурской области подтвердили у 47 человек. Темп прироста за последние сутки составил 0,2 %. Об этом сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

У 39 человек заболевание протекает в виде ОРВИ (83% от общего числа заболевших), у 8 человек – в виде пневмонии (17% заразившихся). Бессимптомных носителей не зарегистрировано.

С нарастающим итогом в регионе выявили 20 784 случая, показатель заболеваемости составляет 2630,74 на 100 тысяч населения. Всего обследовали на COVID-19 783 540 амурчан, в том числе за последние сутки – 1 827.

Специалисты Роспотребнадзора настоятельно рекомендуют населению выполнять основные меры по профилактике новой коронавирусной инфекции: использовать средства индивидуальной защиты, дезинфицировать руки и избегать посещения общественных мест без особой необходимости.