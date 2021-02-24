Коронавирус в Приамурье, последние новости на 24 февраля 2021: Смертность от COVID-19 вновь выросла в Амурской области

У восьми новых пациентов наблюдается пневмония Фото: Анастасия НАГАЙКО

В Амурской области на протяжении последней недели ежедневно выявляют новые смерти от коронавирусной инфекции. Только накануне, 23 февраля, скончался один амурчанин. В целом же с 15 февраля умерли уже 12 пациентов с COVID-19.

Общая статистика на сегодняшний день выглядит так: выявлено – 20 784 случая, выздоровели – 19 187 амурчан, умерли – 166 человек. Такие данные приводит портал стопкоронавирус.рф.

Статистика: стопкоронавирус.рф

По информации этого же сайта, 23 февраля коронавирус нашли у 47 жителей Приамурья. В управлении Роспотребнадзора по Амурской области уточнили, что у 39 из них заболевание протекает в виде ОРВИ, у восьми наблюдается пневмония. Бессимптомных случаев за сутки не зарегистрировано.

Вместе с тем, известно, что в этот же день выздоровели 42 пациента из региона.

Всего на данный момент в Амурской области на ковид обследовали 783 540 человек, в том числе за последние сутки – 1 827.