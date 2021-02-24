Не так давно амурские краеведы рассказали о библиотеке Благовещенского педагогического колледжа, бывшего в прошлом епархиальным училищем. Оказалось, что на книжных полках там стоят настоящие сокровища - издания XIX и начала XX века, которые долгие годы никто не запрашивал.Многие уверены, что все можно найти в интернете, но это заблуждение. Книги, сохранившиеся в библиотеке педколледжа, не оцифрованы, единственный способ с ними ознакомиться - прийти в библиотеку, что и сделала «Комсомолка». А заодно мы узнали, где еще есть старинные книги и можно ли к ним прикоснуться.Привет из XIX столетияВ библиотеке педагогического колледжа более полутора тысяч книг, впечатляющих своим годом издания. Амурские краеведы и коллекционеры назвали их минимальную общую стоимость - три миллиона рублей.Конечно, признаются сотрудники библиотеки, издания интересны скорее узким специалистам - историкам, биологам, краеведам, а также коллекционерам. «Простые люди», как правило, хотят подержать в руках, потрогать старинные переплеты, полистать плотные и совсем не похожие на современные страницы.Но любопытные книги для широкого круга читателей тоже имеются. Заинтересовать может, например, труд Федора Гааза, который занимался историей российских тюрем. Он собрал информацию о жизни заключенных XIX века, условиях в тюрьмах и содержании там женщин, и даже об орудиях пыток.Большая часть старых книг библиотечного фонда датируется началом XX века, а самая старая была издана в 1860-х годах. Каким образом книги попали в библиотеку - неизвестно. Но на многих стоит печать хабаровской семинарии, из-за чего специалисты предполагают, что когда-то между нею и нашим епархиальным училищем происходил обмен литературой. Впрочем, точных сведений об этом не сохранилось.Сохранить в бумагеВ электронном формате изданий не найти, но студенты педколледжа имеют возможность в любой день «прикоснуться к истории»:- Работать с такими книгами студенты могут только в библиотеке. Навынос мы их, конечно, не даем. Но их можно сфотографировать, - рассказала Наталья Кузнецова, заведующая отделением № 1 Амурского педколледжа. - Проблема в том, что студентов этим сложно заинтересовать. Они больше предпочитают электронные источники.Оцифровать книги хотелось бы, но это очень трудоемкая и затратная работа. Кроме людей, времени и финансов, нужна специализированная техника - иначе можно испортить книги, пытаясь поместить их в обычные маленькие сканеры.Поэтому пока речь идет о том, чтобы сохранить старинные издания. Хотя - и это удивительно - в большинстве своем издания дошли до нашего времени в хорошем состоянии. Возможно, это произошло благодаря трепетному подходу книгопечатников того времени.Например, чтобы читатели не «слюнявили» страницы книги, не мочили их и не загибали, у отдельных томов страницы сделали рифлеными, очень плотными и похожими на ощупь на пробковое дерево или толстый картон - такие перелистываются очень легко. Позаботились и об иллюстрациях - в некоторых книгах для сохранности они закрыты калькой.К слову, кроме дореволюционных книг есть те, что были изданы в годы Великой Отечественной войны. Это доказывает, что книгоиздание даже в такие трудные времена продолжало работать. И подобные экземпляры очень ценят коллекционеры.Об области - в музееМного интересного хранит книжный фонд Амурского краеведческого музея. Он интересен томами, которые издавались в нашем регионе и имели прямое отношение к его истории, географии или иным сферам жизни.В частности, здесь можно найти различные словари, календари, отчеты и ведомости. Есть издания о великих писателях и, конечно, об основателях Благовещенска. Например, книга о митрополите Иннокентии Вениаминове 1883 года издания. Хранятся в фонде и совсем старинные издания, вплоть до XVII века.Работает с бумажными сокровищами всего один хранитель.- Их нужно держать в закрытом виде, желательно в деревянных шкафах, бережно к ним относиться, соблюдать температурный режим и влажность, - объяснила Людмила Фоминых, хранитель книжного фонда. - Температура у нас нормальная, проблема только с влажностью: у нас, конечно, слишком сухо. Но, тем не менее, мы делаем все, что от нас зависит, чтобы сберечь книги.С оцифровкой материалов возникают проблемы по тем же причинам, что и у педколледжа. Однако работа постепенно ведется. Так, часть изданий перенесли в электронный формат в рамках проекта «Доступное чтение». Организован он был совместно с Благовещенским педагогическим университетом. Результаты можно увидеть на сайте музея в разделе «Краеведение и образование».ЭТО ИНТЕРЕСНОСейчас в Приамурье числится 31 издание, которое официально признано «книжным памятником». Ознакомиться с их реестром можно на сайте Амурской областной научной библиотеки в разделе «Книжные памятники». Каждое издание сопровождается краткой характеристикой, описанием экземпляра и оцифрованными страницами.КСТАТИЗащитить старинные книгиБиблиотеки хотят наделить правом признавать издания, летописи и документы книжными памятниками. Сейчас такое право в Приамурье имеет только областная библиотека, но проект Законодательного собрания Амурской области даст такие полномочия и другим учреждениям.- Законопроект направлен на правовую защиту книжных памятников, которые являются частью национального библиотечного фонда. Такие комиссии до сих пор были только в 28 субъектах страны, в том числе и в Амурской области. Между тем не каждая книга может считаться памятником. Речь идет о старинных и дорогих изданиях, в том числе рукописях до 1830 года, - рассказал председатель комитета по вопросам социальной политики Андрей Рудь.Специалисты отдела культурно-досуговой работы и библиотечного дела музея отметили, что в частных коллекциях тоже имеются книги, которые могут претендовать на статус «книжного памятника». Им даже известны подобные издания, так как собственники обращаются с просьбами о реставрации.ЭТО ПРИГОДИТСЯПростые благовещенцы книжным фондом интересуются нечасто. Но при желании любой любопытствующий житель города может поработать со старинными книгами.Однако просто так, посмотреть и потрогать без четкой цели, не получится. Необходимо обратиться к руководству педколледжа или музея и объяснить, что именно вас интересует. Тогда сотрудники смогут помочь и подобрать необходимые издания.