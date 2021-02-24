Прививку от COVID-19 ежедневно получают по две тысячи амурчан

Всего в область поступило 40 360 доз. Фото: правительство Амурской области

В выходные дни амурские пункты вакцинации продолжали работать, сделав перерыв только в День защитника Отечества. На вакцинацию приходят более двух тысяч человек в день, рассказала министр здравоохранения области Светлана Леонтьева.

Накануне праздника в Приамурье поступили две партии «ГамКовидВак» - 7 400 и 4 500 доз соответственно. В целом с сентября прошлого года регион получили 40 360 доз вакцины. Первым компонентом привились уже 28 661 человек, вторым – 13 786.

Иммунизацию вторым компонентом вакцины «ЭпиВакКорона» должны закрыть на 100% на этой неделе, осталось практически по одному человеку на каждой территории.

- Вся вакцина, которую получили, распределена по приоритетам. Сейчас акцент делаем на лиц с хроническими заболеваниями. А также отдаем для иммунизации людей, которые записаны в листы ожидания через Госуслуги, - рассказала министр.

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