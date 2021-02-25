Коронавирус в Приамурье, последние новости на 25 февраля 2021: Как изменилась статистика за неделю

Статистика по заболеваемости растет, но не ускоренными темпами. Фото: pixabay.com
В управлении Роспотребнадзора по Амурской области рассказали о новых случаях коронавируса, выявленных за неделю. И, стоит отметить, число их заметно снизилось.
С 15 по 21 февраля амурские специалисты зарегистрировали 266 фактов заражения - это на 42,9% меньше, чем неделей ранее. Благовещенск по количеству заболевших по-прежнему лидирует, однако всего с 95 случаями. Для сравнения: на позапрошлой неделе случаев было 102.
В тройке лидеров оказались также Михайловский район и город Свободный, но количество заболевших там в несколько раз ниже, чем в амурской столице. В Михайловском районе заразился 21 житель, в Свободном - 16 (подробнее см. «Конкретно»).
Наблюдают врачи и за амурчанами, которые контактировали с больными, - их 1194 человека. Чтобы в будущем не оказаться в их числе, помните о мерах профилактики, важнейшей из которых остается масочный режим. Он в Амурской области до сих пор не отменен.
КОНКРЕТНО
С 15 по 21 февраля в Приамурье выявили:
г. Благовещенск - 95 случаев,
Михайловский район - 21 случай,
г. Свободный - 16 случаев,
Серышевский район - 16 случаев,
Ивановский район - 16 случаев,
г. Белогорск - 14 случаев,
Сковородинский район - 11 случаев,
Свободненский район - 9 случаев,
г. Тында - 8 случаев,
Архаринский район - 8 случаев,
Ромненский район - 8 случаев,
Бурейский район - 6 случаев,
Константиновский район - 5 случаев,
Мазановский район - 5 случаев,
г. Райчихинск - 4 случая,
Завитинский район - 4 случая,
Октябрьский район - 4 случая,
г. Зея - 3 случая,
Благовещенский район - 3 случая,
Магдагачинский район - 3 случая.
г. Шимановск - 2 случая,
Селемджинский район - 2 случая,
Зейский район - 1 случай,
Тындинский район - 1 случай,
Шимановский район - 1 случай.
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