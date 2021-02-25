Коронавирус в Приамурье, последние новости на 25 февраля 2021: Как изменилась статистика за неделю

Статистика по заболеваемости растет, но не ускоренными темпами. Фото: pixabay.com

В управлении Роспотребнадзора по Амурской области рассказали о новых случаях коронавируса, выявленных за неделю. И, стоит отметить, число их заметно снизилось.

С 15 по 21 февраля амурские специалисты зарегистрировали 266 фактов заражения - это на 42,9% меньше, чем неделей ранее. Благовещенск по количеству заболевших по-прежнему лидирует, однако всего с 95 случаями. Для сравнения: на позапрошлой неделе случаев было 102.

В тройке лидеров оказались также Михайловский район и город Свободный, но количество заболевших там в несколько раз ниже, чем в амурской столице. В Михайловском районе заразился 21 житель, в Свободном - 16 (подробнее см. «Конкретно»).

Наблюдают врачи и за амурчанами, которые контактировали с больными, - их 1194 человека. Чтобы в будущем не оказаться в их числе, помните о мерах профилактики, важнейшей из которых остается масочный режим. Он в Амурской области до сих пор не отменен.

КОНКРЕТНО

С 15 по 21 февраля в Приамурье выявили:

г. Благовещенск - 95 случаев,

Михайловский район - 21 случай,

г. Свободный - 16 случаев,

Серышевский район - 16 случаев,

Ивановский район - 16 случаев,

г. Белогорск - 14 случаев,

Сковородинский район - 11 случаев,

Свободненский район - 9 случаев,

г. Тында - 8 случаев,

Архаринский район - 8 случаев,

Ромненский район - 8 случаев,

Бурейский район - 6 случаев,

Константиновский район - 5 случаев,

Мазановский район - 5 случаев,

г. Райчихинск - 4 случая,

Завитинский район - 4 случая,

Октябрьский район - 4 случая,

г. Зея - 3 случая,

Благовещенский район - 3 случая,

Магдагачинский район - 3 случая.

г. Шимановск - 2 случая,

Селемджинский район - 2 случая,

Зейский район - 1 случай,

Тындинский район - 1 случай,

Шимановский район - 1 случай.

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