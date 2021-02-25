Благовещенские зоозащитники не смогли устроиться на работу в муниципальный приют

Ранее зоозащитники посещали территорию будущего приюта. Фото: телеграм-канал Имамеев LIVE

В Благовещенске готовится к открытию новый приют для животных. В настоящее время руководство ждёт оборудование и набирает штат. Работать с собаками и кошками должны были местные волонтеры, однако на собеседование их не пригласили.

- Руководители приюта уже набрали сотрудников, игнорируя волонтеров. Почему они их не взяли, вопрос непонятен. Резюме были высланы в ЖКХ и на каком-то этапе не довели до сведения самого руководителя. Хотя даже мэр города говорил, что будут привлекать волонтёров, но к ним даже никто не обратился. Мы этим очень озабочены, - поделились зоозащитники.

Как пояснил директор приюта Вячеслав Панявин, на работу принято трое рабочих по уходу за животными и два ловца. Кроме того, им ещё требуются два ветеринарных специалиста и главный бухгалтер.

- От волонтёров ни одного резюме не поступало. Мы приняли решение снабдить рабочими местами местных жителей. Все они прошли медкомиссию, психотерапевта и нарколога. А волонтёров мы будем рады видеть после открытия. Возможно, даже составим график посещения, - рассказал Вячеслав Викторович.

Мэр Благовещенска Олег Имамеев также прокомментировал сложившуюся ситуацию. Он сказал, что вакансии остаются открытыми. И если зоозащитники подойдут по требованиям, их возьмут на работу.