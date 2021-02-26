Коронавирус в Приамурье, последние новости на 26 февраля 2021: Число смертей от COVID-19 растет десятый день кряду

От опасного недуга не застрахован, кажется, никто. Фото: минтранс Амурской области

Число зараженный COVID-19 в Амурской области растет день ото дня – только за прошедшие сутки подтвердили 44 новых случая. Но куда больше амурчан угнетает растущая смертность от этой опасной болезни. О новых летальных исходах портал стопкоронавирус.рф сообщает десять дней подряд.

По информации на 26 февраля, всего от коронавируса скончались 170 амурчан, последние две смерти зафиксировали 25 февраля. Новые летальные исходы фиксируются каждый день, начиная с 16 февраля. Да и до этого о кончине амурчан сообщали с печальной регулярностью.

Статистика: стопкоронавирус.рф

Хорошие новости, впрочем, тоже имеются – число выздоровевших постепенно нагоняет общее количество случаев коронавируса в Приамурье. По последним данным, в регионе выявлено 20 877 фактов заражения, и их них уже 19 280 завершились выздоровлением. Такие цифры приводит стопкоронавирус.рф, а 26 февраля мы получим данные с заседания оперативного штаба по борьбе с ковидом в области – они традиционно проходят по пятницам.

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