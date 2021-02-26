Афиша на выходные: Прогуляемся по выставкам?

В областном музее есть, чему удивляться!
Фото: Из архива KP.RU
Пускай эта рабочая неделя будет максимально короткой, но это не повод забывать об отдыхе. В зависимости от своих предпочтений жители Благовещенска могут покататься на лыжах, пойти в кино или театр. Мы же предлагаем вспомнить о существовании областного музея и посетить новейшие выставки.
В память об Афганистане
В субботу, 20 февраля, в Амурском областном краеведческом музее открылась фотовыставка «Горячий песок» (12+). Этот проект создали амурский фотохудожник Олег Семенец и ветеранские организации «Российский Союз ветеранов Афганистана» и «Боевое братство».
- Будучи в музее, я увидел черно-белые фотографии героев той войны. Эти пожелтевшие от времени снимки сохранили моменты, вырванные из того времени. Рассматривая их, вглядываясь в загоревшие под палящим солнцем лица, невозможно было не погрузиться в то время, прочувствовать раскаленный воздух и прикоснуться ладонями к горячему песку. Именно тогда и возникла идея создания серии портретов ныне живущих ветеранов, наших земляков-амурчан, - рассказывает Олег Семенец.
На выставке представлены портреты ветеранов, участников локальных конфликтов. Эти работы по просьбе автора не будут иметь этикеток и подписей:
- Это галерея лиц наших парней, которые имеют разную судьбу, разный возраст, но они все объединены одной воинской присягой. В нашем городе и области еще много достойных мужчин, связавших свою жизнь со служением Родине. К сожалению, эта галерея не способна охватить их всех. Главная задача моей выставки - напомнить всем о том, что настоящие герои живут среди нас. Сильные, скромные, достойные сыны своего Отечества.
Из жизни эвенков
Открытие второй интересной выставки в краеведческом музее еще впереди - 25 февраля в 12.00 откроется экспозиция этнографического центра «Бидекит» (6+). Этот центр является площадкой для популяризации традиционной культуры эвенков-орочонов, коренного населения Приамурья.
Предметы, которые будут представлены на выставке, изготовлены руками носителей эвенкийской культуры. Это и нарты, и ритуальный столбик сэвэк-мо, и символ Вселенной, и деревянный олень, на которого можно даже надеть упряжь, расседлать его, попытаться заарканить.
Экскурсии в этноцентре обещают быть очень познавательными. Детям и взрослым расскажут о жизни и хозяйственном укладе эвенков, системе их мироустройства, эвенкийском календаре, о традиционных религиозных представлениях коренных малочисленных народов Севера, о культе медведя, культе оленя, познакомят с личностью Улукиткана, с эвенкийским языком.
Вперед в прошлое
Вы порой с тоской вспоминаете, какой была жизнь в Советском Союзе? Или вы не застали эпоху СССР и даже не представляете, как строился быт в прошлом веке? В любом случае вам будет интересно заглянуть на ретро-выставку «Назад в СССР» (6+), которая начала работу в Доме ремесел.
- На выставке представят вещи родом из прошлого - предметы быта, выпущенные в период с 1950-х до 1990-х годов. Посетители увидят, какие вещи «жили» в каждой советской семье в прошлом веке: бытовые приборы, музыкальная и радиотехника, пластинки, предметы домашнего обихода, игрушки, киноафиши, посуда и многое другое, - рассказали в управлении культуры города Благовещенска.
Посмотреть на вещи родом из Советского Союза можно будет в течение месяца и даже немного дольше - выставка работает с 20 февраля по 28 марта. Посетить ее можно со вторника по воскресенье с 10.00 до 19.00 (с 13.00 до 14.00 - обед) по адресу: Дом ремесел, ул. Красноармейская, 159/3. Телефон 44-00-33.
КСТАТИ
Фестиваль КВН
Самые веселые и находчивые после долгого перерыва встретятся вновь на сцене Амурской областной филармонии. Команды региона будут сражаться в полуфинале региональной лиги КВН (6+).
Посмеяться можно 2 марта в 19.00. По всем вопросам звоните в кассу филармонии по номеру телефона 999-007. Билеты онлайн можно приобрести на сайте amurphil.ru, цена одного места - 350 рублей.
Спектакли недели
26 февраля, пятница:
18.30 - комедия «Тартюф, или Обманщик» (16+), Амурский театр драмы
27 февраля, суббота:
11.00 - сказка «Золотая рыбка» (0+), Амурский театр кукол
17.00 - «Мцыри» (12+), Амурский театр кукол
18.00 - спектакль «Евгений Онегин» (12+), Амурский театр драмы
28 февраля, воскресенье:
11.00 - сказка «Три поросенка» (0+), Амурский театр кукол
18.00 - комедия «Одолжите тенора» (16+), Амурский театр драмы