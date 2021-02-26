Коронавирус унес жизнь еще одного амурчанина

Только 26 февраля выявили 48 случаев заболевания. Фото: pixabay.com

В Амурской области от COVID-19 умер еще один пациент – это двадцатая смерть от болезни за последние 11 дней. Всего в регионе официально зафиксирован 171 летальных исход заболевания коронавирусом.

Статистику по заболеваемости и смертности в Приамурье приводит портал стопкоронавирус.рф. Согласно ему, общее число заразившихся ковидом в Амурской области достигло 20 925 человек. Только 26 февраля выявили 48 случаев заболевания.

Вместе с тем, за сутки выздоровели 46 человека. Общее число поправившихся после коронавируса составило 19 326 человека. Остальные пациенты продолжают лечение.

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