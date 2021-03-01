Коронавирус в Приамурье, последние новости на 1 марта 2021: Амурчан в четвертый раз проверят на иммунитет к ковиду

Свыше полутора амурчан еще лечатся от коронавируса. Фото: pexels.com

В Амурской области с 9 марта стартует четвёртый этап проверки коллективного иммунитета к коронавирусу. По словам руководителя областного управления Роспотребнадзора Ольги Кургановой, первый этап был самым сложным, но к нынешнему моменту вся логистика и взаимодействие налажены.

Напомним, по последним данным в Приамурье выявлено 21 014 фактов заражения коронавирусом. Из них 19 421 завершились выздоровлением, 178 – летальными исходами. Новые смерти от COVID-19 в регионе подтверждают ежедневно. Накануне, 28 февраля, был поставлен печальный рекорд последних дней – за сутки от COVID-19 скончались сразу четыре амурчанина.

Вместе с тем, 28 февраля выявили 44 случая коронавируса, а 48 человек выписали из стационаров.

Также известно, что к 26 февраля 2021 года в Амурской области успели привиться против ковида 32 тысячи человек. Из них 31 780 получили вакцину «ГамКовидВак». Более 24 тысяч привившихся – это работники здравоохранения, образования и лица старше 60 лет. Ещё 4 700 – работники сферы услуг, транспортной отрасли и правоохранительных органов. Наконец, привились и более 1 300 студентов старше 18 лет.