39 случаев COVID-19 выявили в Приамурье в первый день весны

Ранее в Роспотребнадзоре ситуацию с коронавирусом в регионе называли спокойной. Фото: pixabay.com

В Амурской области 1 марта зафиксировали 39 новых случаев коронавируса. Об этом рассказали в региональном управлении Роспотребнадзора.

Как уточнили в ведомстве, у 27 пациентов (69% от числа заразившихся за сутки) болезнь протекает в виде ОРВИ, у 12 человек (31%) – в виде пневмонии. Бессимптомных случаев нет.

Всего же на данный момент выявлен 21 053 факт заражения COVID-19 в Приамурье. Всего обследовано на ковид 798 296 человек, в том числе за последние сутки – 1 410.