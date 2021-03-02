Павел Масловский останется под стражей до 23 мая

основателю предприятия предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 160 УК РФ («Присвоение или растрата»). Фото: Petropavlovsk

Почему золотые потоки холдинга Petropavlovsk, одного из крупнейших добывающих предприятий отрасли, долгое время уходили на запад, кто управлял схемой вывода средств и как это работало? Эти вопросы уже неделю будоражат Рунет и экспертное сообщество России на фоне сообщений о продлении ареста бывшего директора компании Павла Масловского.

Напомним, основателю предприятия предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 160 УК РФ («Присвоение или растрата»). По информации СМИ, в конце 2020 года акционеры Petropavlovsk обратились в ФСБ с заявлением о необходимости проверки сделки по продаже сыном Масловского административного здания.

Как считает обвинение, покупатель - АО «Покровский рудник» - приобрел здание в Благовещенске по завышенной стоимости. Следственные мероприятия проводились как на предприятии, так и в подмосковном доме Масловского. Несмотря на все усилия защиты, лондонский дом экс-сенатора будет пустовать еще долго - оснований избежать процесса нет. Пока же срок ареста Масловского продлен до 23 мая.

Офшоры и биржа

Тем временем появились новые подробности трудовой деятельности Масловского на посту главы Petropavlovsk. По одной из версий следователей, компанию обворовывали последовательно - через офшоры. Мыльный пузырь на лондонской бирже образовался на фоне скачка цен на золото и бравых отчетов по добыче. Игроки уверенно вкладывались в Petropavlovsk: дивиденды компания не платила, но акции высоко котировались и пользовались спросом. Авторов схемы, видимо, все устраивало, а вот новых отечественных инвесторов и государство - нет.

- Офшорный режим дает предприятиям решение сразу нескольких задач, - считает финансовый эксперт-аналитик Саида Петрова. - Среди них снижение налоговой нагрузки, международная защита и сохранение тайны конечного бенефициара, частично защита от уголовного преследования и др. Но для государства это все является критерием для начала розыска недополученных налоговых денег, слитков и прав на разработку и геологоразведку.

Любопытно, что сам Масловский еще до смены состава акционеров сбросил свой пакет акций, сохранив должность гендиректора. Это и наводит экспертов на мысль о том, что Petropavlovsk мог повторить печальную судьбу «Токур-Золота» (ныне банкрот). Напомним, за ваучеры граждан это предприятие в 1993 году получило золотой рудник «Покровское». Позже месторождение передали в компанию Питера Хамбро, партнера Масловского - PETER HAMBRO MINING. Само «Токур-Золото» осталось без основного актива и обанкротилось. Что мешало повторить эту схему вновь?

Партнеры в тумане

Тем не менее, сегодня в деле Petropavlovsk один фигурант - Павел Масловский. Его партнеры словно растворились в тумане Лондона. Питер Хамбро, сооснователь Petropavlovsk, изначально был вне правого поля России. Другой партнер - Андрей Вдовин - скрылся от следствия еще в 2018 году. Напомним, он объявлен Россией в международный розыск за вывод средств из Азиатско-Тихоокеанского банка (на санации) и дочернего «М2М прайвет банка» (банкрот). А вот Павел Масловский вынужденно задержится в России надолго. Как считает управляющий партнер адвокатского бюро «Леонтьев и партнеры» Вячеслав Леонтьев, дополнительные эпизоды, безусловно, «утяжелят обвинение и усугубят положение обвиняемого», а сам процесс будет затяжным.