В Амурской области опять снизилась заболеваемость COVID-19

Даже в Роспотребнадзоре ситуацию называют относительно спокойной. Фото: Unsplash.com

За сутки в Амурской области коронавирусом заразились 36 человек – такую статистику приводит 2 марта 2021 года управление Роспотребнадзора по Приамурью. Это самое низкое число заболевших за сутки с 16 февраля.

Рассказали в ведомстве и о состоянии заболевших. Так, у 21 человека коронавирус протекает в виде ОРВИ, у 14 – в виде пневмонии, у 1 – бессимптомно. Если переводить эти цифры в проценты, получится такое соотношение: 58% - ОРВИ, 39% - пневмония, 1% - бессимптомная форма.

Всего за сутки в области обследовали 2 690 человек, с начала пандемии – 801 089 амурчан. По итогу в Амурской области зарегистрировали 21 089 фактов заражения COVID-19.