Коронавирус в Приамурье, последние новости на 2 марта 2021: За неделю в области заразились 323 человека

Почти тысяча контактировавших с больными находятся на самоизоляции Фото: Из архива KP.RU

В Амурской области увеличилась заболеваемость коронавирусом. С 22 по 28 февраля заразились на 21,4% амурчан больше, чем неделей ранее. Такую информацию опубликовал региональный Роспотребнадзор.

В ведомстве уточнили, что всего за прошлую неделю заразились 323 жителя региона. Почти треть из них в Благовещенске – здесь выявили 127 случаев COVID-19. Второе и третье место в рейтинге городов по количеству заболевших заняли Свободный – 34 случая, а также Серышевский район – 22 факта заражения (подробнее см. «КОНКРЕТНО»)

Инфографика: Яндекс

Среди новых пациентов 73% болеют в форме ОРВИ. Пневмония выявлена у 26%, бессимптомная форма – только у 1%. Заражались на неделе преимущественно амурчане от 30 до 49 лет – на эту возрастную группу приходится 42% больных. Ещё 20% - амурчане от 50 до 64 лет, 19% - старше 65 лет, 10% - от 18 до 29 лет.

При этом 826 человек, контактировавших с больными, ещё остаются под подозрением на наличие COVID-19.

Инфографика: стопкоронавирус.рф

КОНКРЕТНО

Где заражались за неделю

- г. Благовещенск – 127 случаев;

- г. Свободный – 34 случая;

- Серышевский район – 22 случая;

- Михайловский район – 18 случаев;

- Константиновский район – 17 случаев;

- г. Белогорск – 15 случаев;

- Бурейский район – 12 случаев;

- Ивановский район – 11 случаев;

- Сковородинский район – 10 случаев;

- Благовещенский район – 9 случаев;

- Магдагачинский район – 7 случаев;

- Тамбовский район – 6 случаев;

- Свободненский район – 5 случаев;

- г. Тында – 5 случаев;

- г. Шимановск – 4 случая;

- Архаринский район – 4 случая;

- Мазановский район – 4 случая;

- г. Райчихинск – 2 случая;

- Зейский район – 2 случая;

- Октябрьский район – 2 случая;

- Селемджинский район – 2 случая;

- г. Зея – 1 случай;

- Белогорский район – 1 случай;

- Ромненский район – 1 случай;

- Завитинский район – 1 случай;

- Тындинский район – 1 случай.