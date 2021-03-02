Коронавирус в Приамурье, последние новости на 2 марта 2021: За неделю в области заразились 323 человека

Почти тысяча контактировавших с больными находятся на самоизоляции
Фото: Из архива KP.RU
В Амурской области увеличилась заболеваемость коронавирусом. С 22 по 28 февраля заразились на 21,4% амурчан больше, чем неделей ранее. Такую информацию опубликовал региональный Роспотребнадзор.
В ведомстве уточнили, что всего за прошлую неделю заразились 323 жителя региона. Почти треть из них в Благовещенске – здесь выявили 127 случаев COVID-19. Второе и третье место в рейтинге городов по количеству заболевших заняли Свободный – 34 случая, а также Серышевский район – 22 факта заражения (подробнее см. «КОНКРЕТНО»)
Инфографика: Яндекс
Среди новых пациентов 73% болеют в форме ОРВИ. Пневмония выявлена у 26%, бессимптомная форма – только у 1%. Заражались на неделе преимущественно амурчане от 30 до 49 лет – на эту возрастную группу приходится 42% больных. Ещё 20% - амурчане от 50 до 64 лет, 19% - старше 65 лет, 10% - от 18 до 29 лет.
При этом 826 человек, контактировавших с больными, ещё остаются под подозрением на наличие COVID-19.
Инфографика: стопкоронавирус.рф
КОНКРЕТНО
Где заражались за неделю
- г. Благовещенск – 127 случаев;
- г. Свободный – 34 случая;
- Серышевский район – 22 случая;
- Михайловский район – 18 случаев;
- Константиновский район – 17 случаев;
- г. Белогорск – 15 случаев;
- Бурейский район – 12 случаев;
- Ивановский район – 11 случаев;
- Сковородинский район – 10 случаев;
- Благовещенский район – 9 случаев;
- Магдагачинский район – 7 случаев;
- Тамбовский район – 6 случаев;
- Свободненский район – 5 случаев;
- г. Тында – 5 случаев;
- г. Шимановск – 4 случая;
- Архаринский район – 4 случая;
- Мазановский район – 4 случая;
- г. Райчихинск – 2 случая;
- Зейский район – 2 случая;
- Октябрьский район – 2 случая;
- Селемджинский район – 2 случая;
- г. Зея – 1 случай;
- Белогорский район – 1 случай;
- Ромненский район – 1 случай;
- Завитинский район – 1 случай;
- Тындинский район – 1 случай.