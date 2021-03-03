Ребенок в реанимации: Снегоуборочная машина сбила девочку в Зее

Пострадавшую доставили в реанимацию, она находится в тяжелом состоянии Фото: Из архива KP.RU

Маленькая девочка попала под снегоуборочную машину, работавшую на улице Ленина в Зее. ДТП произошло в районе 14.00 во вторник, 2 марта. Факт происшествия подтвердили в Госавтоинспекции.

Пострадавшего 7-летнего ребёнка доставили в местную больницу. Предварительный диагноз – тупая рана живота и обширная рана бедра. Медики рассказали о её состоянии:

- Состояние стабильное, тяжелое. Девочке оказана помощь медиками педиатрического дистанционного реанимационного центра Зейской больницы. Санавиацией прилетал врач из АОДКБ, осмотрел пациентку, провёл консультации с зейскими специалистами. Девочке оказывается вся необходимая помощь, - рассказали в министерстве здравоохранения Амурской области.

Прокуратура начала проверку по факту случившегося. В ведомстве рассказали, что водитель совершил наезд на девочку, когда сдавал задним ходом. Другие обстоятельства происшествия предстоит выяснить правоохранителям.

Между тем, в следственном отделе по городу Зея уже возбудили уголовное дело по части 1 статьи 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, трамваем либо другим механическим транспортным средством, правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека). Основанием для этого послужили результаты проверки, которые провели органы внутренних дел.