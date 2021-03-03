Коронавирус в Приамурье, последние новости на 3 марта 2021: Свыше 34 тысяч амурчан привились от COVID-19

Сейчас наблюдается снижение заболеваемости Фото: Из архива KP.RU

В Амурской области продолжается вакцинация от коронавируса – препаратом «ГамКовидВак» привились уже 34 575 жителей региона. Об этом доложила министр здравоохранения Приамурья Светлана Леонтьева.

Всего в области пришло 47 960 доз вакцин, включая тысячу доз «ЭпиВакКороны». Остальная вакцина – препарат «ГамКовидВак». Последняя поставка этой вакцины состоялась 28 февраля, когда в Приамурье прибыли ещё 1 600 доз.

По данным правительства Амурской области, первым компонентом вакцины «ГамКовидВак» привиты 34 575 амурчан, вторым – 15 675. Всего в область пришло 40 690 доз «ГамКовидВака», вакцинация продолжается.

Напомним, на утро 3 марта в Приамурье зарегистрировано 21 089 фактов заражения коронавирусом. За последние сутки выявили 36 случаев, большинство из которых протекает в виде ОРВИ.

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