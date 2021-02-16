Василий Орлов: «Защита интересов дольщиков - одна из важнейших задач для области»

Все 388 жителей Приамурья, включенные в реестр, получили господдержку (выплату) в полном объеме Фото: Из архива KP.RU

В Приамурье 388 «обманутых» дольщиков уже получили материальную компенсацию.

За господдержкой в форме единовременной выплаты в размере суммы, уплаченной по договору долевого участия, в Благовещенске и Благовещенском районе в период c 2017 по 2021 год обратилось 389 граждан. Один заявитель был исключен из реестра решением Арбитражного суда Амурской области.

- Защита интересов дольщиков - одна из важнейших задач для области. Все 388 жителей Приамурья, включенные в реестр, получили господдержку (выплату) в полном объеме. Средства выделили из областного бюджета. Что касается второй меры поддержки (передача в собственность жилья «обманутым» дольщикам), то ее выбрали 63 человека, 62 из них уже выразили согласие принять участие в инвестиционном проекте. В рамках этого проекта и будут построены дома, в которых дольщики безвозмездно получат долгожданное жилье, - пояснил губернатор Амурской области Василий Орлов.

По словам начальника отдела государственного контроля за долевым строительством, проектирование первой очереди жилого комплекса в рамках инвестпроекта находится в стадии завершения. В первом квартале 2021 года инвестор планирует направить проектную документацию на проведение экспертизы, а до 1 июня (по информации организации) - обратится в администрацию Благовещенского района для получения разрешения на строительство.

- 8 мая 2020 года заключено трехстороннее соглашение с инвестором с обязательством по обеспечению жильем всех пострадавших граждан, включенных в реестр. 9 июля 2020 года заключен договор аренды на земельный участок. Инвестор уже получил технические условия от ресурсоснабжающих организаций на технологическое присоединение объекта. Ресурсоснабжающая организация в свою очередь ведет расчет индивидуальной платы за подключение. Одновременно идет проектирование жилого комплекса. Срок завершения проектных и изыскательских работ — май 2021 года, - пояснила начальник отдела государственного контроля за долевым строительством Татьяна Слепенкова.

На сегодняшний день инвестор также заключает соглашения с дольщиками по форме, утвержденной министерством строительства и архитектуры Амурской области.