Председатель СФ затронула вопрос обеспечения жильем строителей БАМа. Фото: amurobl.ru

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко провела встречу с губернатором Амурской области Василием Орловым и председателем Законодательного Собрания Вячеславом Логиновым. Основной темой беседы стали вопросы социально-экономического развития региона.

По словам Валентины Матвиенко, Дни субъекта Федерации – еще одна возможность для региона рассказать на федеральной площадке о достижениях и проблемах. Председатель СФ отметила, что Амурская область стала первым регионом, представленным в верхней палате парламента после длительного перерыва. «Успешно проведены в рамках Дней Амурской области заседания комитетов. Это хорошая возможность не только презентовать область на федеральном уровне, но и получить необходимую поддержку в экономическом и социальном развитии. Уверена, Дни придадут дополнительный импульс дальнейшему развитию области».

Валентина Матвиенко высоко оценила деятельность руководства Амурской области в финансовой сфере, но призвала снижать задолженность, особенно ее коммерческой части.

- Мы готовы оказывать поддержку в замещении на бюджетные кредиты, чтобы снизить нагрузку на бюджет по выплате процентов, - сказала спикер СФ.

Председатель СФ затронула вопрос обеспечения жильем строителей БАМа. Собеседники обсудили также темы расселения аварийного и ветхого жилья, возведения социальных объектов. Губернатор Амурской области рассказал о ходе ремонтных работ в Тындинской больнице и об открытии в Тынде детской поликлиники после ремонта. Глава области гарантировал то, что Тындинская больница начнет принимать пациентов уже в сентябре.

- Для нас это большая ответственность и честь, открывать после пандемии Дни регионов в Совете Федерации. Мы тщательно готовились, и комитеты отработали очень хорош.

Также Василий Орлов поблагодарил сенаторов от Амурской области заместителя председателя Комитета СФ по экономической политике Ивана Абрамова и члена Комитета СФ по бюджету и финансовым рынкам Александра Корякова за активную деятельность и продвижение интересов региона.