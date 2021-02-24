Василий Орлов: «Готовясь к пропуску паводков, нужно сделать всё, чтобы защитить население, проживающее в зонах наибольшего риска»

Обезопасить людей во время паводков - одна из важнейших задач Фото: Из архива KP.RU

Губернатор Приамурья Василий Орлов провел заседание комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС. Основным вопросом стало проведение мероприятий по защите от возможного затопления в период весеннего половодья и летних паводков.

- Это сезонные природные явления. В периоды, о которых мы говорим, на территории области увеличивается риск затопления населенных пунктов из-за образования ледовых заторов, а также подъема уровня рек по причине выпадения обильных осадков. Нужно определить мероприятия по подготовке к безаварийному пропуску паводков в текущем году, сделать всё, чтобы защитить население, проживающее в населенных пунктах в зонах наибольшего риска, - сказал губернатор Приамурья Василий Орлов.

Согласно долгосрочному прогнозу синоптиков, на март 2021 года предполагается небольшой дефицит осадков. В южных районах - 5-10 мм, в северных районах - 5-12 мм. Температурный режим ожидается на 1-2 градуса теплее, чем среднемноголетние значения. Учитывая предполагаемые погодные условия, поздний сход снежного покрова маловероятен. Развитие гидрологической ситуации впоследствии будет полностью зависеть от температурного режима в период вскрытия рек, соответственно от характера вскрытия малых рек, Амура, Зеи и Селемджи, а также от количества осадков в весенне-летний период.

Заместитель начальника управления гражданской обороны и защиты населения Главного управления МЧС России по Амурской области Олег Яковлев отметил: оценивая предварительную модель весеннего половодья в 2021 году, можно предположить, что его прохождение не будет существенно отклоняться от параметров аналогичных периодов прошлых лет. Так, высокий риск подтопления населенных пунктов на территории Амурской области сохраняется в период летних паводков, обусловленных высокими уровнями воды в реках в результате сильных и продолжительных дождей.

В 2021 году вскрытие рек ожидается близким к среднемноголетним значениям – со II декады апреля по I декаду мая. Пик прохождения паводка прогнозируется в период с III декады апреля по I декаду мая. По многолетним наблюдениям наиболее вероятно образование ледовых заторов на 5 участках реки Амур, представляющих угрозу подтопления населенных пунктов, в 3-х муниципальных районах Амурской области: в районе с.Албазино (Сковородинский район); с. Джалинда (Сковородинский район); с. Черняево (Магдагачинский район); с. Нововоскресеновка (Шимановский район); с.Ушаково (Шимановский район).

Мероприятия по безаварийному пропуску паводковых вод будут проводить в три этапа. На первом планируется оценить готовность муниципалитетов к паводку, на втором – провести превентивные мероприятия, связанные с разрушением ледовых заторов на реке Амур, третий же этап будет включать в себя сопровождение ледохода и мониторинг паводковой ситуации.

По итогам заседания Василий Орлов поручил министерству лесного хозяйства и пожарной безопасности проанализировать материальный резерв муниципалитетов на случай паводка и озвучить потребность в тех или иных средствах на заседании Правительства региона. Это позволит своевременно выделить средства и пополнить резервы.