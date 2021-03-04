Коронавирус в Приамурье, последние новости на 4 марта 2021: За сутки COVID-19 унес жизни трех амурчан

Сколько человек заразились, сколько - выздоровели, а сколько - скончались от ковида. Фото: pexels.com

Пока статистика заболеваемости коронавирусом в Приамурье радует глаз очередным снижением, статистика по смертности от этой опасной болезни может вызвать беспокойство в сердцах амурчан. После двух дней, в которые новые летальные исходы не регистрировались, смертность вновь пошла вверх.

По данным на 3 марта 2021 года за сутки в Амурской области скончались три человека. Общее число людей, чьи жизни оборвались из-за коронавируса, достигло 181 человека. Такую статистику приводит стопкоронавирус.рф.

Инфографика: стопкоронавирус.рф

Вместе с тем, за те же сутки в регионе заразились 38 человек, выздоровели – 56. Общее число зарегистрированных случаев коронавируса составило 21 127, из них завершившихся выздоровлением – 19 577.

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