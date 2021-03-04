История моста через Зею: От «страшного» парома до нового путепровода

Действующему мосту в феврале исполнилось 40 лет. Фото: Ольга ЗУБАРЕВА

Мост через Зею знаком всем жителям Благовещенска. Он связывает город с населенными пунктами, которые находятся по другую сторону реки. Но путепровод появился сравнительно недавно - всего сорок лет назад, в феврале 1981 года. А что же было до этого? В прошлое заглянула «Комсомолка».

«Так страшно, так интересно»

Старшее поколение до сих пор помнит речную переправу. В летнее время людей и автомобили перевозил паром, в зимнее организовывали переезд по льду. Очереди на причале были огромные. Заставшие их благовещенцы, когда в районе выезда на мост образуется пробка, до сих пор шутят: «Переправу открыли».

А ведь когда-то такая переправа была единственным способом безопасно пересечь Зею для жителей заречных городов и поселков.

- На паром грузили машины, автобусы, заходили люди, и так всех переправляли на другой берег. Но представьте, как это долго: сначала на этой стороне всех собрали, паром их отвез на другую сторону, высадил и взял людей там, вернулся обратно. А ходило обычно два судна, - вспоминает Евгений Александрович, благовещенский пенсионер.

Загнать на баржу могли разное количество машин, зависело это от габаритов транспорта. Ждать своей очереди амурчане могли как несколько минут, если повезло и «со временем подгадал», так и несколько часов.

- А другого варианта не было, - разводит руками дедушка. - Но очереди - ладно, полбеды. Когда лед шел, паром не ходил вообще. Иногда в такое время разрешали ехать по железнодорожному мосту в районе Белогорья, так как поезда там редко ходили, но это скорее исключение. Обычно никак людей не переправляли, пока лед не встанет или не растает.

Свежи воспоминания и у амурчан, успевших застать паром в детстве.

- Когда действовала переправа, я была маленькая совсем. Мост построили - я в первый класс пошла. Но до сих пор помню этот паром! Заходить на него было страшно, но очень интересно. «Пол» под тобой скрипит, шатается. Всегда боялась, что сейчас все провалится, - поделилась благовещенка Мария. - Там было отдельное место для людей, но мы всегда с машиной переправлялись, поэтому либо в салоне сидели, либо стояли рядом.

Судя по публикациям в местных СМИ того времени, паром был очень востребованным у местных жителей. В газете «Амурская неделя» за 1980 год можно найти расписание движения судов Зейской переправы. Согласно ему, суда начинали ходить около пяти часов, а заканчивали около полуночи.

Расписание движения парома было плотным

Долгожданный объект

Жители области признаются, что мост через Зею очень ждали. Однако в областной периодике не так часто встречаются сообщения о его строительстве, которое длилось пять лет. Это может быть связано с тем, что одновременно с мостом в области шли строительные работы не менее важных объектов - тепловой электростанции, Байкало-Амурской магистрали, Зейской и Бурейской гидроэлектростанций. Параллельно с этим советские строители возводили жилые дома.

Но зато торжественному открытию движения по путепроводу посвящен небольшой репортаж от 21 февраля 1981 года в местной газете. Начало работы одного из самых крупных мостов Дальнего Востока стало знаменательным днем.

«Отныне река не будет препятствием для автомобильных, грузовых и пассажирских перевозок. Ни ледоход, ни половодье, ни малая вода уже не смогут воспрепятствовать автомобильному потоку. Берега Зеи надежно соединены мостовым переходом», - писали журналисты.

Тревожные звоночки

У любого объекта есть свой срок службы, даже если его строили на совесть. Мост через Зею прослужил 35 лет, когда появились первые тревожные звоночки. За все это время путепровод не ремонтировался.

В 2016 году заговорили о масштабных ремонтных работах на зейском мосту. Задача стояла сложная, ведь требовалось детально продумать, как ремонтировать переезд через реку, но не нарушить доступность передвижения за пределы Благовещенска и в областной центр.

Тогда на мосту было повреждено дорожное покрытие, деформированы швы и забиты водоотводы. Кроме того, ограждение посчитали слишком низким и решили его заменить.

Более серьезные проблемы обнаружили уже в начале 2020 года. Стало понятно, что действующий мост уже не справляется с нагрузкой, а его состояние не соответствует требованиям.

26 апреля прошлого года произошло разрушение опорной части плиты моста. В Благовещенске ввели локальный режим ЧС и закрыли движение по путепроводу для автомобилей тяжелее десяти тонн. Мост через Зею, как отмечало региональное правительство, критически важен, ведь он соединяет Благовещенск с основной дорожной сетью региона и Дальнего Востока, поэтому ремонтные работы пришлось выполнять оперативно.

Позже было найдено еще два участка моста, которые требовали ремонта. В результате режим ЧС сняли только 1 июня, тогда же мост открыли для автомобилей от 10 тонн. Но ограничения все равно остались - проезд тяжеловозов от 25 тонн был запрещен.

Тогда стало понятно, что области необходим новый путепровод. Его решили строить в километре от существующего. В том же году на строительство моста через Зею выделили средства из федерального бюджета.

Фото: mostzeya.ru

На год быстрее

Сейчас строительство нового моста через Зею идет полным ходом. На площадках задействованы 856 работников и 182 единицы техники. Как рассказал руководитель проекта Эдуард Давыдов, выполнено порядка 15% общего объема работ. Материалы, которые используют при строительстве, отличаются прочностью и качеством, кроме того, проходят входной контроль: проводится диагностика, проверяются геометрические параметры на соответствие проектному решению.

- Нормативно такие объекты возводятся за 42 месяца, но у нас задача - сделать это за 30 месяцев. Мы видим, что подрядчик идет в графике. Мост будет готов в конце 2022 года, по нему обеспечат технологический проезд, а ввод в эксплуатацию намечен на первое полугодие 2023 года, - отметил губернатор Амурской области Василий Орлов.

Правительство области, в свою очередь, отмечает, что средства федерального бюджета - 4,6 млрд рублей - освоены полностью.

Параллельно строители приступили к возведению подъездных путей. Трасса начинается в Благовещенске на перекрестке улиц Горького и Первомайской, далее идет двухкилометровый мост, переходящий в автодорогу, которая завершается на 116-м км федеральной автомобильной дороги «Амур». Покрытие будет рассчитано на все виды нагрузок.

Строительные условия, признаются специалисты, достаточно сложные, более 70% участков - обводненные. Из-за того, что трасса проходит в пойменной части реки, грунт обводнен, поэтому работы по его замещению ведутся в холодное время года.

- В зимний период мы снимаем песчано-растительный слой, заменяем непригодный грунт песком, а в местах прохода водотоков - щебнем, а также возводим насыпь высотой до двух метров. Планируем завершить работы по устройству нижней части насыпи на всем протяжении автодороги до наступления устойчивых положительных температур, - рассказал заместитель руководителя обособленного подразделения по дорожному строительству Олег Волков.

На новом мосту планируется запустить автомобильное движение по одной полосе в каждую сторону. По предварительным оценкам, реализация проекта позволит разгрузить существующую переправу на 40-60%.

Фото: mostzeya.ru

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Строители возводят новый Зейский мост одновременно с двух берегов. Его основой станут 26 опор и вантовая конструкция. Общая протяженность объекта составит 9 км, из которых 2 км - мостовая часть, 7 км - подходы, включающие 2 автомобильные развязки. Высота насыпи составит от 6 до 9 метров, всего будет перемещено более 3 млн кубометров грунтовых масс. Все работы на объекте идут в соответствии с технологическим графиком.