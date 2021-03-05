Букет на вес золота

Цветы давно стали традиционным подарком к 8 Марта, но с такими ценами невольно задумаешься о смене традиций. Фото: Наталья ЛУЦЕНКО

К 8 Марта эксперты ожидают повышения цен на цветы в России до 40%. Одна из причин - сложности с доставкой цветов из-за границы.

- Дефицит импортных цветов есть, поскольку проблемы на границе с Белоруссией, и импорт сейчас очень дорогой. Российские производители не в состоянии покрыть этот дефицит, что, соответственно, повлечет за собой увеличение цен. Основное повышение цен будет в понедельник. Если цветов на остатках не будет, то цены могут подниматься каждый день, - отметил президент ассоциации «Теплицы России» Алексей Ситников.

По словам специалиста, обычно перед праздником цветы дорожают на 20%. Однако в этом году цены могут увеличиться ещё на 15-20%.

Джентльмены переведутся?

Эту точку зрения абсолютно разделяют в амурских цветочных салонах. За 2,5 недели до праздника многие магазины остались с полупустыми витринами. Это было, по словам продавцов, из-за того, что фуры с растениями застряли на таможне.

Но оптимизма люди не теряют и надеются, что к Международному женскому дню такой ситуации не произойдет и все цветочки доедут вовремя, в целости и сохранности.

Помимо проблем на границе, владельцы цветочного бизнеса называют еще несколько причин, которые сказываются на значительном подорожании символа весеннего праздника. Это рост цен на продукцию у поставщиков в преддверии праздников, увеличение транспортных расходов, в том числе из-за пандемии коронавируса, а также изменение валютного курса.

В одном из цветочных салонов Благовещенска привели простой пример. Голландская хризантема в закупке стоит 80-90 рублей плюс расходы на транспорт, логистику, «растаможку», наценка в магазине: в итоге к конечному покупателю цветок доходит по цене примерно 250 рублей. Таким образом, букет из 11 хризантем обойдется в 2750 рублей. Приличную композицию из 11 роз тоже дешевле 3 тысяч рублей не купишь. А в праздник все будет в несколько раз дороже!

- За такие деньги вполне реально приобрести золотое кольцо, - сокрушается Александра, флорист одной из сетей цветочных магазинов города. - Если цены подскочат на 8 Марта, а этого нам не миновать, боюсь, не каждый кавалер захочет порадовать свою даму живыми цветами, а на те же деньги купит что-то более полезное.

Хотя и джентльмены, которые готовы будут раскошелиться, тоже найдутся, уверены «цветочные феи». Тем более, многие знают, как можно сэкономить.

Чем раньше - тем дешевле

Уже сейчас многие цветочные салоны города принимают онлайн-заказы, и призывают это делать как можно раньше, пока цены не взлетели, а у флористов еще есть «свободные руки».

Но, стоит сказать, что в некоторых салонах готовы заранее собрать букет, если его стоимость будет выше 3000 рублей.

В ряде салонов более демократичные условия: там по предзаказу соберут букетик стоимостью до 1500-2000 рублей, например, из тюльпанов, роз, гиацинтов и других растений в зависимости от пожеланий. Можно заказать заранее букет, например, из 25 тюльпанов, тогда его стоимость будет равна 2900 рублям.

Надо сказать, флористы и сами боятся представить, какой в итоге может оказаться цена за букет к 8 Марта. Но часть салонов города уже сейчас выставляет примерный прайс. Так, если заранее заказать букет из 15 тюльпанов, он будет стоить в пределах 1800, в день 8 Марта его цена предварительно вырастет до 2300 рублей. 25 весенних цветов в букете обойдутся в 3800 минимум, а если заранее заказать такой же букет, то получится сэкономить 8 сотен.

Не розой единой…

Чтобы букет не вышел сногсшибательным в плане цены, но оказался таковым в плане своего вида, флористы советуют собирать его из разных цветов. Это может быть не только монобукет из роз или тюльпанов, а, например, микс из ромашковидных хризантем, альстромерий, диантусов.

Сегодня у каждого уважающего себя магазина имеется аккаунт в Instagram или других соцсетях, у самых продвинутых - собственные сайты.

- У нас можно с помощью сайта самостоятельно составить букет, включая цветы, обертку, украшения, заплатить за него онлайн и потом забрать, - рассказывает флорист Александра.

КСТАТИ

Наряду с обычными букетами очень часто сейчас заказывают композиции в шляпных коробках и подарочные наборы. Помимо ярких моно-букетов или миксов можно купить приятные дополнения к подарку - фонтаны из шаров и авторские открытки. Такое удовольствие, конечно же, будет стоить еще дороже. Но, как говорится, на каждый товар есть свой купец.

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*Цены указаны не в праздничные/предпраздничные дни.