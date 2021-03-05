Коронавирус в Приамурье, последние новости на 5 марта 2021: В каком состоянии находятся пациенты

Масочный режим остается обязательным, пока коронавирус не будет побежден. Фото: благовещенск.рф

В Амурской области продолжается борьба с новой коронавирусной инфекцией. Число случаев заражения дошло уже до 21 164, и оно продолжает расти ежедневно.

Так, 4 марта коронавирус в регионе нашли у 37 жителей. Из них у 26 амурчан заболевание протекает в виде ОРВИ (70%), у 11 – в виде пневмонии (30%). А вот бессимптомных случаев нет, сообщили в управлении Роспотребнадзора по Амурской области.

Показатель заболеваемости составляет 2678,84 на 100 тысяч населения. Всего обследовано на ковид 806 875 человек, в том числе за последние сутки – 2 855.