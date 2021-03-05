Куда сходить на 8 Марта в Благовещенске?

В этот раз обойдется без масленичных гуляний. Фото: Сергей ПЕТРЕНКО

На грядущей неделе пройдут сразу два праздника - 8 марта стартует масленичная неделя и отмечается Международный женский день. Пришло время рассказать, чем занять себя благовещенцам в преддверии этих дней.

На концертах

В Амурской областной филармонии уже готовы к 8 Марта. В преддверии праздника здесь состоится праздничный концерт «Берегите женщин» (12+). Его устроят трижды, причем билеты на вечерние концерты 5 и 6 марта уже распроданы. Последние места остались на представление 6 марта в 15.00. Цены стартуют от 400 рублей (самые дешевые билеты за 200 рублей раскуплены).

Не совсем концерт, но музыкальную гостиную «И это время называется весна» (12+) организует музейно-выставочный центр «Дом И. А. Котельникова». Встреча будет посвящена поре пробуждения природы, которая побуждает радоваться жизни и любить. Ретро-песни и недавно созданные композиции о весне и любви исполнит Валентина Щебенькова 7 марта в 16.00.

Свои концерты анонсировали и в отделениях Городского Дома культуры (6+). Коллективы ДК села Садовое соберутся 7 марта в 14.00, чтобы своими выступлениями порадовать жительниц района. А вот в доме культуры села Белогорье концерт снимут заранее и покажут в онлайн-режиме. Посмотреть можно будет с 7 марта в инстаграм-аккаунте @dk_belogorie. Также онлайн-концерт (6+) опубликуют танцоры и певцы отделения в селе Плодопитомник, ищите их выступления в аккаунте @dkplodopitomnik.

Одна из работ Владимира Серебрякова. Фото: amk-blg.ru

На мастер-классах

Детям благовещенские библиотеки предлагают своими руками создать подарки для мам, бабушек, сестер или подружек. В библиотеке искусств 5 марта в 16.00 организуют творческую мастерскую «Букет для мамы» (0+) - чтобы сделать подарок, потребуются гофрированная бумага и клей. А в муниципальной библиотеке «Диалог» в этот же день, но уже в 17.00, проведут творческий час «Корзина тюльпанов» (6+). Эти мероприятия пройдут онлайн, видео с инструкциями выложат в социальных сетях библиотек.

На следующий день, 6 марта, в 10.15 в Доме ремесел детей будут учить валянию из шерсти (6+). А в 11.00 там же состоится мастер-класс по скрапбукингу (6+), на котором покажут, как изготовить коробку-открытку к Международному женскому дню. Параллельно, в 11.15, стартует урок по бисероплетению (6+) - также в Доме ремесел.

В отделении Дома культуры села Плодопитомник 6 марта в 12.00 обещают мастер-класс «Весенний топиарий» (0+) - с помощью ткани, иголки и горшочка каждый желающий сделает весенний цветок, который можно будет подарить дорогому человеку. Другой урок по рукоделию (6+) в это же время состоится в отделении ДК села Белогорье, где ребятам помогут создать подарок для близких.

Эту и другие картины можно увидеть на персональной выставке Натальи Саяпиной. Фото: museumamur.org

На выставках

В преддверии 8 Марта в Амурском областном краеведческом музее им. Г. С. Новикова-Даурского анонсировали персональную выставку члена Союза художников России Наталии Саяпиной «Время дарить цветы» (0+). В качестве подарка амурчанкам она представила более 20 светлых и радостных работ - портретов, лирических пейзажей, натюрмортов.

Интересные работы выставят и в художественной школе на Игнатьевском шоссе, 5. Преподаватели этого учебного заведения Илона Буланова, Антонина Гузовская и Анастасия Фалеева продемонстрируют свои умения в экспозиции «Женских рук прекрасные творения» (12+). Гости выставки увидят живописные и графические композиции разных лет - с 5 по 30 марта.

Но 8 марта - это не только Международный женский день. Это дата рождения заслуженного художника России Владимира Серебрякова, которому исполнится 67 лет. В честь этого в пятницу, 5 марта, молодежная библиотека имени А. П. Чехова совместно с библиотекой искусств откроют художественную выставку Владимира Серебрякова (6+).

Также 5 марта начнет работу выставка «Василий Дмитриевич Поленов и художники его круга» (0+) в Доме И. А. Котельникова. На ней будут представлены не сами творения, а их постеры, предоставленные Государственным мемориальным историко-художественным и природным музеем-заповедником В. Д. Поленова. Тем не менее, там есть на что посмотреть.

ЭТО ИНТЕРЕСНО

Все на Масленицу!

Проводы зимы в Благовещенске начали заранее

Началась в амурской столице и подготовка к Масленице. Дом ремесел объявил онлайн-конкурс кукол «Красна Масленица» (6+). Чтобы принять участие, нужно сделать масленичную куклу, сфотографировать ее и прислать фото на почтовый адрес domremeselblg@yandex.ru. Заявки с пометкой «Масленица» принимаются в электронном виде до 5 марта. Форму заявки можно скачать на сайте gdkamur.ru в разделе «Документы».

Если же вам хочется уже не готовиться, а вовсю праздновать главный мартовский праздник, милости просим в музейно-выставочный комплекс «Дом И. А. Саяпина». С 3 по 19 марта для организованных групп здесь проводят театрализованное мероприятие «Широкая Масленица» (6+). Гостей ждут конкурсы, загадки, народные песни и подвижные игры. Предварительно записаться можно по телефонам: 52-43-48, 77-53-83.

ПОСМОТРИМ!

Спектакли недели

Амурский областной театр драмы

5 марта, 18.30 - сказка «Алые паруса» (12+)

6 марта, 18.00 - детектив «Смешные деньги» (16+)

7 марта, 12.00 - сказка «День рождения Машки Сидоровой» (6+)

7 марта, 18.00 - комедия «Номер с фруктами» (16+)

8 марта, 18.00 - комедия «Тетки» (12+)

Амурский областной театр кукол

5 марта, 18.30 - «Золотая рыбка» (0+)

6 марта, 17.00 - «Маленький принц» (12+)

6 марта, 11.00 - «Сказка о храбром ягненке» (0+)

7 марта, 11.00 - «Сказка о храбром ягненке» (0+)

А В ЭТО ВРЕМЯ

Где найти жилье в Благовещенске?

А заодно узнать все про ипотеку, налоговые вычеты и ремонт в будущем доме или квартире

Подготовиться к покупке квартиры, узнать все про ипотечное кредитование и даже окончательно решиться на приобретение жилья - это и многое другое смогут сделать амурчане на «Ярмарке жилья» (0+) в Общественно-культурном центре.

«Ярмарка жилья» - это новый формат ставшей уже традиционной «Ярмарки новостроек», организуемой Издательским домом «Дважды два». И это по-прежнему удобный способ ознакомиться с предложениями застройщиков и банков, но не только. С прошлого года ярмарка охватывает все сферы, так или иначе связанные с жильем: вторичный рынок, частное домостроение, ремонт, обустройство интерьера.

Масштаб мероприятия уникален для Амурской области: его посещают 500-700 семей, а участвует в нем около 30 компаний. Здесь можно поочередно получить консультацию застройщиков и банков, агентств недвижимости и ремонтно-строительных организаций, студий дизайна и магазинов отделочных материалов. Кроме того, на «Ярмарке жилья» традиционно работают специалисты налоговой инспекции и Пенсионного фонда РФ.

В 2021 году «Ярмарка жилья» состоится 27 марта в ОКЦ на улице Ленина, 100.