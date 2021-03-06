Замужняя, образованная, городская: Портрет типичной амурчанки

Какие они - амурчанки? Фото: pexels.com

Чем живет среднестатистическая амурчанка, рассказал Амурстат в преддверии Международного женского дня. Любопытная статистика показала, что в нашем регионе средний возраст женщин выше, чем у мужчин, а ещё они образованнее, но меньше зарабатывают.

Возраст

По данным на 1 января 2020 года в Амурской области проживали 415,4 тысячи женщин – 52,6% от общего числа женщин. При этом свыше половины женщин (50,2%) на тот момент уже были в трудоспособном возрасте, а 31% уже вышли за его пределы. Для справки, трудоспособным возраст входит в границы от 16 до 54 лет.

Средний возраст амурчанок составляет 40,8 лет, в среднем они на 4,9 года старше мужчин. Но и продолжительность жизни у наших женщин выше – 73,9, в то время как у мужчин – 63,5 года. Разрыв составляет 10,4 в пользу женщин.

Количество

Среди городов и районов области с преобладающим женским населением выделяются города Благовещенск (1225 женщин на 1000 мужчин), Зея (1204) и Райчихинск (1239), а также пгт. Прогресс (1229). Кроме того, женщины преобладают над мужчинами в Бурейском, Завитинском и Магдагачинском районах.

Существует и обратная ситуация. Так, мужчин больше в Белогорском, Ивановском, Октябрьском, Свободненском, Серышевском, Тындинском и Шимановском районах.

Семейная жизнь

По данным Всероссийской переписи населения 2010 года, из всех женщин в возрасте 16 лет и старше 55,5% состояли в браке, 16% - никогда не были замужем, а 29% - уже разошлись или овдовели. При этом средний возраст женщин, зарегистрировавших брак, оказался на 2,1 года меньше, чем у мужчин. А из общего числа вступивших в 2020 году в брак мужчин 33% сыграли свадьбу в возрасте 35 лет и старше, среди женщин – 28%.

В сельской местности доля женщин, состоящих в браке, выше, чем в городах. Меньше здесь и тех, кто никогда не был замужем.

Образование

Образовательный уровень женщин в среднем выше, чем у мужчин. Перепись 2010 года показала, что из тысячи женщин в возрасте 15 лет: 214 – имеют высшее и послевузовское образование, 379 – незаконченное высшее и среднее специальное, 53 – начальное профессиональное, 151 – общее среднее, 128 – неполное среднее и начальное.

Кроме того, на тысячу женщин старше 20 лет с высшим и послевузовским образованием приходится 11 кандидатов и докторов наук.

Работа

Численность женщин, занятых в экономике, составляла в 2019 году 185,6 тысячи человек, или 48,1% общей численности занятых. Наибольший перевес численности женщин наблюдается в таких сферах, как образование (в 9,3 раза), здравоохранение и предоставление социальных услуг (в 4,8 раза), торговля, общественное питание и сфера услуг (в 2,7 раза). Женщины менее активно занимаются предпринимательской деятельностью.

Сохраняется отставание уровня начисленной заработной платы женщин от заработной платы мужчин по всем основным видам экономической деятельности. Исключение составляет сфера образования, где средняя заработная плата женщин превышала в октябре 2019 года заработную плату мужчин на 9,9%.

Уровень безработицы среди женщин ниже и составил в 2019 году 4,9% (среди мужчин – 5,8%). Но зато женщины менее активно, чем мужчины, занимаются предпринимательской деятельностью: по итогам переписи 2010 года в общем числе занятых 6% мужчин характеризовали свою деятельность как работу не по найму, тогда как среди женщин таковых 5%. Среди 20 тысяч человек, работающих не по найму, мужчины составили 58,5%, женщины, соответственно, 41,5%.

Женщины чаще всего занимают места специалистов высшей и средней квалификации, низового инженерно-управленческого персонала, работников сферы обслуживания, жилищно-коммунального хозяйства, торговли и родственных видов деятельности.